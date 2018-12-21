Алла Вербер, Ника Белоцерковская, Покрас Лампас — о своих самых (не) удачных покупках 2018 года
Фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ, кумир российских миллениалов, солистка группы IOWA и самый популярный блогер в Петербурге рассказали «Собака.ru», какие вещи считают пустой тратой денег, а за чем еще не раз вернутся в бутики города.
Алла Вербер
фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ
«Ярко-желтое пальто Balenciaga с подчеркнутой талией — идеальный вариант для типичной серой погоды в Москве или в Петербурге. Красное платье Dolce & Gabbana — специально купила к Новому году, буду гулять в нем по праздничному ЦУМу. Первая сумка Эди Слимана для Celine — безоговорочный маст-хэв нового сезона. Очки Linda Farrow — сидят идеально, люблю широкие оправы. Ну и, конечно, одно из моих самых удачных приобретений 2018-го — бордовые сапоги Saint Laurent на устойчивом каблуке — очень удобные!
Из бьюти-покупок выделю маску 3Lab с эффектом лифтинга, благодаря которой кожа становится нежной, свежей и подтянутой, а также стойкую помаду YSL, которая смягчает кожу губ и обладает очень приятной текстурой»
Ника Белоцерковская
издатель «Собака.ru»
«В конце прошлого года ко мне на автограф-сессии подошел совершенно прелестный молодой человек. Дрожа от волнения, сказал: "Ника, я вас обожаю и хочу подарить свою любимую шубу!". Я, конечно, испугалась до полусмерти, но, так как мне нужно было скорее бежать по делам, поблагодарила парня и взяла коробку. Открыла я ее только в середине января: выяснилось, что у "дарителя" собственное шубное ателье, которое в том числе производит модели с изображением котиков. Я в эту шубу влюбилась — она фантастическая!
Худшая покупка за 2018 год — это кроссовки Balenciaga Triple S: я все-таки сломалась и купила их, остановив выбор на черном цвете. Чувствую себя в них водолазом, но все равно ношу: модно же!»
Покрас Лампас
каллиграф, Best Dressed в Петербурге-2018
«Лучшая покупка 2018-го была сделана на внезапном сейле прошлогодней коллекции Вирджила Абло для Off-White: я взял себе красный бомбер, который отлично зашел под многие луки в этом году — и весной, и осенью, и под зиму. Мне нравится, как в этом релизе Вирджил сработал с фурнитурой: замками на молниях, карманами и лентами. К таким индустриальным элементам бомбера я подобрал в Гонконге пояс в той же бордово-красной гамме, который сейчас миксую с разной одеждой.
В целом я покупаю вещи не только для носки, но и для изучения работы дизайнеров с кроем, тканями и фурнитурой. По этому принципу взял джинсовку Heron Preston, дополненную элементами парашютных строп, и минималистичный бадлон Palm Angels, который и стоил недорого, и подошел к разному дресс-коду — от уличного до вечернего.
Неудачных покупок назвать не могу: имея довольно глубокий бэкграунд работы с одеждой, легко определяю, как долго проживет вещь, и с чем ее можно сочетать в этом и в следующих сезонах. Скажу только, что новые коллекции многих брендов (от Vetements до того же Off-White) стали выходить в более низком качестве, что связано с увеличением масштабов и частоты их производства. Меня это, конечно, расстраивает, поэтому в последнее время я стал присматриваться к более архивным вещам — например, от Raf Simons. Лучше возьму не только что выпущенную, но хорошую вещь, чем куплю хайповую шмотку, которая не будет устраивать меня по качеству, но несколько месяцев продержится в топе "инстаграма"».
Екатерина Иванчикова
солистка группы IOWA, Best Dressed в Петербурге-2018
«Первое место среди находок этого года я отдаю кожаному рюкзаку Saint Laurent, купленному на Теренифе в январе во время съемок клипа IOWA — "Падай". Он был со мной везде: на пляже, на красной дорожке, на гастролях в разных городах и странах. Рюкзак сочетается и со спортивной одеждой, и с классической, что делает его незаменимым предметом моего гардероба в любой сезон.
Еще одно открытие 2018-го — одежда Y/Project, которую я заказываю на Farfetch. Это трикотажные удобные худи и разноцветные футболки, сшитые друг с другом, — можно влезть в одну или в другую и каждый день быть разным, но при этом одинаково классным!
Супернаходка среди верхней одежды — пальто «Снежная королева» цвета camel, которое я купила еще до того, как это стало мейнстримом. Оно объездило со мной всю Америку во время тура IOWA: времени купить что-то новое не было, а оно очень теплое и подходит под любую одежду.
У меня нет фэшн-разочарований, но в этом году я поняла, что не могу носить джинсы. Все сковывающие движения вещи я сменила на более свободные и широкие: теперь маст-хэв номер один для меня — это костюмы. Недорогие и стильные есть у демократичных марок Mango и Zara (я купила маме и себе!): выбираешь пиджак на размер больше, брюки свободного кроя, самую простую белую футболку и носишь вместе с крупными массивными украшениями из золота или из серебра».
Мэган Виртанен
историк моды
«"Жизнь женщины полна страданий, мучений и разочарований. А потом ты наконец-то находишь своего парикмахера". К этой классической фразе добавлю — а также своего портного и своего ювелира. Поскольку в моей жизни уже несколько лет есть Studio Satinn, разочарований с одеждой столько же лет и не случается. В этом году к списку чудесных мастеров, создающих для меня уникальные вещи, добавилась и Алина Есенина — ее волшебная шляпка с фазаньим пером стала жемчужиной моей коллекции головных уборов.
Из приятного еще можно вспомнить белье Victoria's Secret, благо в этом году у нас открылся их магазин. Хотя должна признать, что по-прежнему предпочитаю старый добрый Gossard».
Галя Голованова
фэшн-режиссер
«Сейчас мой шопинг по большей части связан с моей беременностью, поэтому главной находкой 2018 года считаю коляску Bugaboo Fox. Говорят, что она создана для невысоких людей, но все мои подруги-модели, живущие в Нью-Йорке, хотят именно с этой коляской. И она действительно лучшая: самая управляемая, самая маневренная, самая легкая и самая удобная для путешествий (ее можно брать с собой в самолет!). Плюс еще и в том, что ты покупаешь ее не на полгода или полтора, а сразу лет на пять: маленькая люлька сменяется креслом, для которого есть разные чехлы — красные, желтые, розовые, голубые или даже цвета «Дарт Вейдер». Думаю, что выберу именно его — это же самый модный оттенок для Петербурга! А вот куртку Red Fox, которая согревает меня последние месяцы до родов, я купила в оранжевом цвете: если мой беременный мозг растеряется и пойдет не туда, пусть меня по крайней мере будет видно! Я решила не брать дорогую модель вроде Canada Goose, потому что большая куртка пригодится мне только три месяца, и Red Fox оказались отличной альтернативой всем люксовым пуховикам, к тому же от российского производителя!»
Артем Балаев
основатель Центрального маркета
«В январе на Бали, в городе Убуд, я приобрел рубашку, окрашенную древним способом под названием "батик". Конечно, все мы его знаем — он массово используется в производстве одежды до сих пор, но балийская рубашка с орнаментом в духе тестов Роршаха имеет еще и символическое значение. Дело в том, что родиной культуры окрашивания материалов по многим версиям считается именно Индонезия, а значит, и Бали. С нашим петербургским летом рубашку удается выгулять нечасто, но скоро я лечу на Шри-Ланку и надеюсь там в ней пощеголять!
Еще одно значимое приобретение — футболка "Стрелка" из белого хлопка, которая послужила отправной точкой для нашего бренда ФК «Текстильщик». Она несет много смыслов (текстовое обозначение заменило традиционный символ команды «Зенит»), но при этом простая, функциональная и универсальная — сочетается с любыми вещами.
Виктория Быкова
блогер @victoriaportfolio
«Удачно купленная вещь — та, которую я могу интегрировать в разные образы, нейтральная, но при этом с каким-то акцентом. Поэтому я выделю брюки Celine, которые можно носить с классическими лодочками или со спортивными кроссовками, спускать на бедра или поднимать на уровень талии. На их брендированной резинке есть апостроф — он говорит о том, что вещь была создана при Фиби Файло (новый креативный директор бренда Эди Слиман изменил написание Celine — Прим. ред.), а это делает ее еще более ценной и эксклюзивной.
It-bag от мировых марок (например, поясную сумку от Gucci) я бы отнесла к разряду неудачных покупок. Они хайпанули, появились у всех, стали банальными и поэтому неинтересными: я ношу такие модели всего месяца три, а потом ставлю на полку. Надоедают.
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Полина Осипова с винтажной сумкой Vivienne Westwood
Полина Осипова
вышивальщица, Best Dressed в Петербурге-2018
«Лучшее, что появилось у меня в гардеробе за этот год: сумка от Джанни Версаче, купленная у подруги моей мамы за 10 000 рублей, винтажный костюм Dolce & Gabbana, которую мама знакомой носила в молодости, сумка Vivienne Westwood в форме сердечка, с которой я приходила на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», и блуза в лютеранском стиле с огромными плечами, которые сейчас очень в моде. Я практически не покупаю новые вещи — ношу только винтаж: это недорого, красиво и точно не распространено среди широких масс сверстников. Но однажды мой выбор меня подвел: я купила в Москве винтажную шубу из кролика, которая развалилась после пары прогулок»
Фото: архивы пресс-служб и героев материала
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