каллиграф, Best Dressed в Петербурге-2018

«Лучшая покупка 2018-го была сделана на внезапном сейле прошлогодней коллекции Вирджила Абло для Off-White: я взял себе красный бомбер, который отлично зашел под многие луки в этом году — и весной, и осенью, и под зиму. Мне нравится, как в этом релизе Вирджил сработал с фурнитурой: замками на молниях, карманами и лентами. К таким индустриальным элементам бомбера я подобрал в Гонконге пояс в той же бордово-красной гамме, который сейчас миксую с разной одеждой.

В целом я покупаю вещи не только для носки, но и для изучения работы дизайнеров с кроем, тканями и фурнитурой. По этому принципу взял джинсовку Heron Preston, дополненную элементами парашютных строп, и минималистичный бадлон Palm Angels, который и стоил недорого, и подошел к разному дресс-коду — от уличного до вечернего.

Неудачных покупок назвать не могу: имея довольно глубокий бэкграунд работы с одеждой, легко определяю, как долго проживет вещь, и с чем ее можно сочетать в этом и в следующих сезонах. Скажу только, что новые коллекции многих брендов (от Vetements до того же Off-White) стали выходить в более низком качестве, что связано с увеличением масштабов и частоты их производства. Меня это, конечно, расстраивает, поэтому в последнее время я стал присматриваться к более архивным вещам — например, от Raf Simons. Лучше возьму не только что выпущенную, но хорошую вещь, чем куплю хайповую шмотку, которая не будет устраивать меня по качеству, но несколько месяцев продержится в топе "инстаграма"».