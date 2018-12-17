«Собака.ru» начала прием заявок на конкурс «Новые имена в моде-2019»

Для заявки на конкурс необходимо зарегистрироваться на fashion.sobaka.ru и загрузить от 7 до 20 фотографий разных образов из уже готовой коллекции одежды или аксессуаров. К лукбуку должны прилагаться название бренда, краткое описание, год основания, количество выпущенных коллекций и пара слов о дизайнере вместе с контактами для связи (все вместе объемом до 1000 знаков с пробелами).

К участию в конкурсе НЕ принимаются фотографии: авторские права на которые не принадлежат участнику конкурса; не соответствующие теме конкурса «Новые имена в моде»; размером менее 600 px по одной стороне; объемом более 1 МБ; нарушающие морально-этические нормы, пропагандирующие жестокость и насилие. Полный свод правил смотрите здесь, а если возникла проблема при загрузке, напишите нам на почту fashion2019@sobaka.ru.