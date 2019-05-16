«Раздражают взгляды продавцов обуви!»: петербуржцы о том, как живут с 33, 47 и 52 размерами ног
«Собака.ru» нашла петербуржцев с «нестандартными» размерами ног — девушек с 33 и 42-м и парней с 39 и 52-м — и записала их монологи. О том, как на них реагируют продавцы обуви, где они покупают любимые пары и какие профессии выбирают, исходя из своих особенностей.
Александр Аверьянов, 52 размер ноги
студент кафедры почвоведения СПбГУ, 22 года
Сейчас я не испытываю комплексов из-за большого размера ноги — мой рост два метра, поэтому все смотрится пропорционально. Хотя раньше меня слегка забавляло то, что человек мог спокойно подойти на улице и начать расспрашивать — для таких случаев у меня был заготовлен один (нецензурный) ответ. Разумеется, проблемы с шопингом вместе с комплексами не ушли, но я уже знаю несколько магазинов, где могу сделать хорошую покупку со вкусом — например, Grandcosh в ТЦ «Адмиралтейский». Также проблему решает обувь, сделанная на заказ, главное — найти хорошую мастерскую.
Одна из моих самых удачных пар была сделана как-раз таки на заказ в мастерской Batu Namai в литовском городе Кедайняй. Она отражала мое мироощущение и повышала настроение каждый раз, когда я ее обувал. Друзья-баскетболисты (раньше я профессионально занимался спортом) даже выделили мой фирменный стиль, неотъемлемой частью которого были ботинки Batu Namai. А вот унисекс-сапоги Jil Sander, которые я в 13 лет увидел у мамы и захотел себя такие же, мне так и не досталась — в магазине не было нужного размера, и это одна из самых обидных (но нередких) ситуаций в моей шопинг-истории.
Алексей Бурд, 47 размер ноги
менеджер по продажам, 23 года
Если в детстве я немного стеснялся своего большого размера ноги, то сейчас вижу в нем только плюсы. Так, во время срочной службы в армии мне не могли найти подходящие теплые берцы, поэтому освобождали от уличного дежурства. Да и редкие модели кроссовок сейчас проще купить: например, на перепродаже большие Yeezy 500 стоят гораздо дешевле ходового размера.
В поисках хорошей обуви и мониторю сайты — Yoox в этом плане лучший. Там я сделал свою самую удачную покупку — последний размер кроссовок Nike KMTR за 2000 рублей вместо 14 000 по промокоду с бесплатной доставкой. Также покупаю обувь оффлайн: мои друзья работают в магазинах Streetbeat и Wind Rose и некоторые пары отдают мне со скидкой сотрудника. А все, что нельзя приобрести в России, всегда можно заказать из США: так сделал мой отец, когда я в 14 лет не мог найти в Петербурге adidas Top Ten 30th Anniversary большого размера. До сих пор храню их на полке как память!
Илья Усольцев, 46,5 размер ноги
баскетболист, 22 года
Когда в детстве ко мне подходили люди с воскликами: «У тебя такая огромная нога! Какой размер?», я немного смущался. Но все прошло, когда я начал серьезно заниматься спортом и оказался в обществе ребят с такими же антропометрическими данными.
Радости от шопинга я никогда не испытывал: мы с родителями жили в Гатчине, где магазинов было не так много, и каждый раз перед началом учебного года просто покупали ботинки, которые подходили по размеру и выполняли свою функцию. Хотеть чего-то большего уже непозволительно: в ТРЦ почти никогда не бывает обуви моего размера — большинство линеек в масс-маркете заканчиваются 46-м. Некоторые фирмы — например, Timberland и Ecco — привозят большие размеры ботинок (47-48), но за ними нужно действительно охотиться, и выбор ограничен несколькими парами. До скачка курса было очень приятно заказывать обувь через eBay и Farfetch: там можно найти любую модель любого размера! Можно, в принципе, покупать и сейчас, но уже не по таким приятным ценам. Поэтому я заказываю обувь в интернете по мере необходимости или покупаю в магазине, если случайно увидел хорошую, подходящую мне пару. Самой удачной из них были мокасины Timberland, приобретенные в Штатах. В последний день поездки, когда мы, разумеется, уже были без денег, зашли в стоковый центр со скидками в 70 процентов: пара обошлась мне в 40 долларов (по курсу 30 рублей за доллар!). С большой грустью выбросил ее после пяти прекрасно проведенных лет вместе.
Юлия Осипова, 42 размер ноги
стилист, 37 лет
В школе мне с трудом подбирали даже лыжные ботинки и коньки, очень часто приходилось покупать мужские модели. Но недостатком такой размер ноги я не считаю — с возрастом смирилась, приняла и полюбила себя. Более того, думаю, что иметь большую ногу лучше, чем миниатюрную: посмотрите на Уму Турман с очень широкой стопой — Квентин Тарантино ее боготворит и обожает!
Специализированная обувь для больших ног, которая продается у нас на Загородном проспекте, ужасна. Раньше я покупала модели в дисконт-магазинах в «Румбе», а сейчас заказываю через ритейлер ASOS или через интернет-магазин H&M: женские линейки премиум-качества у них расширены до 42 размера. Модельные туфли мне не купить, но повседневные ботинки — пожалуйста! Хотя однажды в Сочи я случайно зашла в обувной магазин, где продавец подобрал мне прекрасные босоножки — не только удобные, но и визуально миниатюрные! А вот подруга, которая работала в Corso Como и могла мне делать приятные скидки, так и не нашла для меня подходящих туфель, поэтому долгое время я ходила в мужских сандалиях. Когда они стояли на придверном коврике в гостях, никто не мог поверить, что это моя обувь!
Тима Шоки, 39 размер ноги
ТВ-продюсер, 30 лет
В маленьком размере ноги масса плюсов: а) я почти всегда могу купить обувь на распродаже с максимальной скидкой; б) мне достаются отличные женские «мартенсы»; в) в гостях мне всегда находят домашние тапочки. Единственное, что напрягает, — это предвзятое отношение продавцов в обувных магазинах: я прошу размер меньше, а мне указывают, что это уже женский ряд. И что?
Небольшие проблемы также возникают с покупкой кроссовок фирм Adidas, Nike, Reebok и Puma — они попросту не делают мужские пары 39 размера, а женские модели сидят на ноге по-другому. А еще я не могу купить обувь в масс-маркете: там бывает только две-три пары нужного размера, причем за одной из них обязательно нужно ехать на другой конец города. Единственный бренд, обеспечивающий полную размерную линейку, это Zara, но мне их модели не очень нравятся.
Подобрать классические туфли своего размера вообще нереально — либо делаешь обувь на заказ, либо берешь то, что есть, и подкладываешь пару стелек. Из-за размера приходится отказываться от желанных моделей: например, от лакированных полуботинок с толстой подошвой из ДЛТ или от белых Nike с яркой окантовкой из Mint Store. Сейчас я мониторю ASOS и Farfetch, которые представляют огромный выбор брендов и широкий размерный ряд. Вот жил бы в Корее, думаю, никаких проблем с шопингом не было!
Мария Шохирева, 35 размер ноги
коммерческий менеджер, 23 года
Найти подходящую обувь мне было тяжело только в школе. Сейчас я работаю в компании Inditex (объединяет бренды Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и Uterque — Прим. ред.), поэтому хорошо ориентируюсь в размерных рядах тех или иных марок. Вы знали, что Zara Kids делает маленькие копии бестселлеров женского отдела, и они часто выглядят круче и стоят дешевле, чем взрослая пара? Иногда я там закупаюсь, пользуясь корпоративной скидкой, а еще урываю онлайн-отказы от своего размера и модели, которые еще не поступили в магазины. Также я заказываю обувь с ASOS или Urban Outfitters и «заглядываю» на распродажи на Farfetch. От них у меня часто остаются странные экземпляры: обычно я покупаю обувь черного цвета, но если вижу фиолетовые ботильоны на шпильке со скидкой, не могу удержаться! Если мне не достается какая-то желанная обувь, думаю, что «не судьба», а если получается найти свой размер, то это уж точно моя удачная пара!
Аля Иванова-Артемьева, 35 размер ноги
арт-директор свободного пространства «Цифербург», 26 лет
Я никогда не испытывала комплексов из-за «нестандартного» размера, хотя проблем с шопингом было немало. Дело в том, что при 35 размере ноги у меня широкая стопа нормального взрослого человека. Будь оно иначе, я бы просто покупала обувь в детских отделах — например, Zara Kids. А так мне приходится искать пары в финских секонд-хендах (Kontti в Лаппеэнранта и Иматра), где продается уже разношенная обувь в хорошем состоянии, или на сезонных распродажах, где удается приобрести модели на единичные случаи и выходы, а не на повседневку. Так, однажды в Zara я откопала никем не взятую пару потрясающих ботильонов за 999 рублей вместо 5000.
90% повседневной обуви я покупаю на ASOS — открыла его для себя два года назад и теперь мониторю каждые две недели. Там есть целый раздел для широкой стопы с актуальными, стильными и качественными парами. Наконец-то, обувь не давит мне на косточку, и я не чувствую дикой боли и усталости к концу рабочего дня. Самая удобная модель из всех (вообще в мире!) — кроссовки Saucony Jazz, в которых я была в походах, во время беременности, в путешествии в Исландии и на Фарерских островах. Мои друзья-парни носят такие же — всегда забавно вставать рядом и наблюдать, как смотрятся одинаковые кроссовки 35 и 45 размеров.
Анна Ханхунова, 33 размер ноги
маркетолог-аналитик, 27 лет
У меня никогда не было комплексов из-за миниатюрной ноги, но продавцы обуви внушают стеснение и неудобство. С просьбой найти туфли 33 размера они сразу отправляют меня в детский отдел, поэтому я предпочитаю совершать поиски через стилиста — Екатерину Мио. Она подсказывает, где найти маломерки (Uterque), а в каких магазинах есть полочки с мини-размерами (Step by Step и ССС в ТРЦ «Галерея»). Ассортимент некоторых точек не всегда радует, но, бывает, встречаю «ту самую» пару. Иногда вижу ее не в магазине, а на рядом стоящей девушке — хоть снимай с нее и беги!
Смешная история была с сапогами, которые я купила при переезде в Петербург. Вышла из поезда с одним чемоданом и без зимних вещей — а тут, ноябрьские сугробы по колено! Я в панике побежала в «Галерею» и купила дорогущие на тот момент «сапоги мечты» 33 размера. Они натирали до кровавых мазолей и крокодиловых слез — никакая «растяжка» не помогала! Сейчас стоят немым укором в шкафу, безумно обидно!
Мой размер ноги не входит ни в детский, ни во взрослый размерный ряд — это уникальность. На бывшей работе — производстве ортопедической обуви — мне давали «на пробу» подростковую обувь. Я участвовала в ее разработке и продвижении, рассказывала коллегам о ее достоинствах и недостатках. Поняла, что женщинам нельзя носить обувь для девочек, и продавцы, которые отправляют их в детский отдел, только вредят чужому здоровью. Дело не только в размере — важна полнота: у взрослого человека в таких туфлях ноги будут опухать, ныть и болеть. Учтите это при выборе!
Текст: Полина Лаврентьева
Фото: личный архив героев
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