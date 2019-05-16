«Раздражают взгляды продавцов обуви!»: петербуржцы о том, как живут с 33, 47 и 52 размерами ног

Александр Аверьянов, 52 размер ноги

студент кафедры почвоведения СПбГУ, 22 года

Сейчас я не испытываю комплексов из-за большого размера ноги — мой рост два метра, поэтому все смотрится пропорционально. Хотя раньше меня слегка забавляло то, что человек мог спокойно подойти на улице и начать расспрашивать — для таких случаев у меня был заготовлен один (нецензурный) ответ. Разумеется, проблемы с шопингом вместе с комплексами не ушли, но я уже знаю несколько магазинов, где могу сделать хорошую покупку со вкусом — например, Grandcosh в ТЦ «Адмиралтейский». Также проблему решает обувь, сделанная на заказ, главное — найти хорошую мастерскую.

Одна из моих самых удачных пар была сделана как-раз таки на заказ в мастерской Batu Namai в литовском городе Кедайняй. Она отражала мое мироощущение и повышала настроение каждый раз, когда я ее обувал. Друзья-баскетболисты (раньше я профессионально занимался спортом) даже выделили мой фирменный стиль, неотъемлемой частью которого были ботинки Batu Namai. А вот унисекс-сапоги Jil Sander, которые я в 13 лет увидел у мамы и захотел себя такие же, мне так и не досталась — в магазине не было нужного размера, и это одна из самых обидных (но нередких) ситуаций в моей шопинг-истории.