Кто самый модный в Петербурге: Андрей Курпатов, Семен Михайловский и другие предприниматели «на стиле»

Публикуя ежегодный рейтинг круто одетых горожан, мы предвидим вопли негодования от разгневанных читателей — ведь априори в нашем тревожном городе каждый сам себе #bestdressed. Но мы решили не идти простым путем и взрыли максимальное количество новых для нас (и, надеемся, для вас) героев.

Мода и бизнес очень долго делали вид, что незнакомы. Но мы нашли тех, кто представил их друг другу: без вольностей, но с достоинством и в рамках этикета.