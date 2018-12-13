Кто самый модный в Петербурге: Андрей Курпатов, Семен Михайловский и другие предприниматели «на стиле»
Публикуя ежегодный рейтинг круто одетых горожан, мы предвидим вопли негодования от разгневанных читателей — ведь априори в нашем тревожном городе каждый сам себе #bestdressed. Но мы решили не идти простым путем и взрыли максимальное количество новых для нас (и, надеемся, для вас) героев.
Мода и бизнес очень долго делали вид, что незнакомы. Но мы нашли тех, кто представил их друг другу: без вольностей, но с достоинством и в рамках этикета.
Андрей Курпатов
президент Высшей школы методологии, писатель, основатель интеллектуального кластера «Игры разума», @kurpatov_official
«У моего стиля есть особенность — я ношу жилетки. Психиатрам такой предмет гардероба необходим: в кармане жилета удобно прятать ручку, ведь если она будет просто в халате, то психбольной может ее вытащить и в глаз врачу засунуть. Поэтому прячьте все в жилеты, а сверху накидывайте халаты! Вот Александр Глебович Невзоров насмотрелся на мои многочисленные жилетки, начал „жилеточную войну“ и победил с разгромным счетом. Вообще, петербургский стиль — это сочетание строгости с чем-то необычным, какой-то выпендрежной вещью. Раньше я носил строгие деловые костюмы, но теперь я вольный казак, выбираю что нравится и радуюсь жизни. Я так скажу: если ты и есть свой собственный бренд, то можешь одеваться как заблагорассудится. А если людям нужно зафиксировать марки, в которые ты одет, когда ты сам олицетворяешь некие смыслы, тогда с ними без толку разговаривать».
Филипп Адоньев
студент философского факультета Нью-Йоркского университета, @adonyev
«Я предпочитаю одеваться в стиле стрит-шик, это приятный баланс двух миров — формального и уличного. Классические пальто или пиджак разбавляют весь остальной хайп и мейнстрим. Ни за кем из модников я, если честно, не слежу. Может, я бы и хотел, но как-то не получается. Я покупаю то, что мне идет, и прислушиваюсь к мнению буквально пары человек, чье мнение ценю».
Мария Грудина
Директор по развитию курорта «Первая Линия», @masha_grudina
Будем откровенны: не так уж и многим русским девушкам идут рюши Gucci. Но у идеолога «Первой линии» локоны Лорелеи и глаза озерной девы, и, когда Мария приезжает на конференцию по вопросам биохакинга в платье от Алессандро Микеле, кажется, что сейчас из-за ее плеча покажется единорог. Да, тот самый, с гобеленов Клюни.
Семен Михайловский
ректор Академии художеств
У ректора Академии художеств, комиссара павильона России на Венецианской биеннале, получается выглядеть так же cool, как и объекты искусства, которые он выбирает для выставок. В костюмы от арт-гуру Миуччи Прады он вплетает деконструктивистские вещи от Yohji Yamamoto и Comme des Garcons, не забывая про шарфы из монгольского кашемира. Галстуки — Paul Smith, но только из специальной линии, которую дизайнер разрабатывает для японского рынка. Обувь — рукодельные английские Church's, которые должен носить каждый уважающий себя джентльмен. Но чаще всего на Семене Ильиче можно увидеть колористические шедевры бельгийца Дриса Ван Нотена, его (и нашего!) любимого модельера.
Марк Лапин
Наследник холдинга Ginza
Сын сооснователя холдинга Ginza получил от отца не только все активы компании, но и унаследовал ослепительную улыбку и манеру одеваться: небрежно расстегнутый ворот белой рубашки, классический приталенный костюм Made in Italy обязательно по личным меркам — и никаких заигрываний с остромодными тенденциями. Noblesse oblige, знаете ли.
Александр Дюков
генеральный директор «Газпром нефти»
Лидеру свежего списка директоров-капиталистов по версии Forbes, генеральному директору «Газпром нефти», прочат место президента Российского футбольного союза. Кто знает, может, эффективному управлению помогают ультраклассические костюмы, которые тот носит с редким с редким изяществом. Еще мы заметили на руке не «золотые котлы», как это отчего-то принято в бизнес-элите, а классные Apple.
Проект: Ксения Гощицкая
Фото: Николай Зверков, Михаил Григорьев
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и прически: Евгения Сомова, Алена Кондратьева, Янина Вельберг, Анна Кова, Ника Баева
Фото: архивы пресс-служб
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «Best Dressed в Петербурге 2018»:
ДЛТ,
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