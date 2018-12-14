Монеточка, Сергей Семак и Алла Вербер: лучшие фото «Собака.ru» за 2018 год
В уходящем году команда «Собака.ru» покоряла лед вместе с Аглаей Тарасовой, взбиралась на крышу ДЛТ вместе с Аллой Вербер, изучала здания социалистического модернизма вместе с Юлией Матвиенко, училась балетным фуэте у Марии Абашовой и клялась в ЗОЖ на крови вместе с Елизаветой Боярской. Мы вспомнили самые монументальные, драматичные и любимые съемки за последние 12 месяцев — встречайте!
Актриса Аглая Тарасова в съемке Данила Ярощука, февральский номер «Собака.ru»
Актриса Любовь Аксенова в ЗОЖ-съемке Данилы Головкина, мартовский номер «Собака.ru»
Тихон Жизневский, Анна Блинова, Дмитрий Лысенков и другие актеры в гиде по театральным премьерам весенне-летнего сезона, мартовский номер «Собака.ru»
Прима-балерина Театра Бориса Эйфмана глазами Данила Ярощука, апрельский номер «Собака.ru»
Полина Осипова, Тихон Бойко, Маша Игошина и другие модели, дизайнеры и музыканты в рейтинге «Новые герои петербургского андеграунда», апрельский номер «Собака.ru»
Актриса Елизавета Боярская глазами Саши Сахарной, майский номер «Собака.ru»
Сергей Шнуров, Владимир Варнава, Покрас Лампас, Кирилл Иванов и другие номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» на крышах достопримечательностей, в заброшенных дворцах и в исторических парадных, июньский номер «Собака.ru»
Анна и Сергей Семак в масштабной съемке Данила Ярощука, июльский номер «Собака.ru»
Самая красивая девочка России Анна Павага в семейной съемке от Данила Ярощука, августовский номер «Собака.ru»
Певица Лиза Монеточка глазами Натальи Скворцовой, сентябрьский номер «Собака.ru»
Сергей Шнуров и PHARAOH в съемке легендарного фотографа Сергея Берменьева, октябрьский номер «Собака.ru»
Дизайнер Юлия Матвиенко в фотопроекте Данила Ярощука, ноябрьский номер «Собака.ru»
Фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер в фэшн-съемке Данила Ярощука, декабрьский номер «Собака.ru»
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