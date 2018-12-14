Монеточка, Сергей Семак и Алла Вербер: лучшие фото «Собака.ru» за 2018 год

В уходящем году команда «Собака.ru» покоряла лед вместе с Аглаей Тарасовой, взбиралась на крышу ДЛТ вместе с Аллой Вербер, изучала здания социалистического модернизма вместе с Юлией Матвиенко, училась балетным фуэте у Марии Абашовой и клялась в ЗОЖ на крови вместе с Елизаветой Боярской. Мы вспомнили самые монументальные, драматичные и любимые съемки за последние 12 месяцев — встречайте!