Кто самый модный в Петербурге: герои, которые выступают за бодипозитив в гардеробе

Оля Касс

основательница винтажного магазина @second.nabalcone, @olya.cass

«Девяносто процентов моего гардероба — это находки из секонд-хендов, винтажных лавочек и барахолок. Мой секрет этого „отрывания“ — регулярность. Меня часто спрашивают: „Как? Откуда? Там же ничего нельзя найти!“ — но если еженедельно прочесывать свои места, то что-то крутое обязательно отхватишь. Мои самые классные находки — ботинки Dr. Martens в цветочек за сто рублей и классный свитер с амстердамского развала за три евро. Самая универсальная вещь — джинсовый комбинезон. Когда я не знаю, что надеть, но хочу почувствовать себя именно собой — я надеваю его. Самая главная функция одежды для меня — выражать настроение. Мне скучно носить черный цвет, он меня не отражает. Люблю основные цвета: насыщенный синий, красный, желтый. Движение бодипозитива помогло мне принять себя и чувствовать себя суперуверенно, одеваться так, как я хочу, то есть независимо от тенденций, выбирая именно то, что мне нравится, а не то, что принято носить для конкретного типа фигуры. Мне очень помог принцип fake it until you make it. Это означает, чтобы тебе стало комфортно, нужно сначала сделать вид, что тебе комфортно. Допустим, я хочу выложить фотографию, есть внутренний протест или неуверенность, но я все равно делаю это — и мне становится суперкомфортно. Как говорят: войдет в привычку — станет судьбой».