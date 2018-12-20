Кто самый модный в Петербурге: герои, которые выступают за бодипозитив в гардеробе
Публикуя ежегодный рейтинг круто одетых горожан, мы предвидим вопли негодования от разгневанных читателей — ведь априори в нашем тревожном городе каждый сам себе #bestdressed. Но мы решили не идти простым путем и взрыли максимальное количество новых для нас (и, надеемся, для вас) героев.
Принимать себя, принимать свое тело и носить то, что нравится, независимо от комплекции: #бодипозитив — наша любимая тенденция в моде.
Оля Касс
основательница винтажного магазина @second.nabalcone, @olya.cass
«Девяносто процентов моего гардероба — это находки из секонд-хендов, винтажных лавочек и барахолок. Мой секрет этого „отрывания“ — регулярность. Меня часто спрашивают: „Как? Откуда? Там же ничего нельзя найти!“ — но если еженедельно прочесывать свои места, то что-то крутое обязательно отхватишь. Мои самые классные находки — ботинки Dr. Martens в цветочек за сто рублей и классный свитер с амстердамского развала за три евро. Самая универсальная вещь — джинсовый комбинезон. Когда я не знаю, что надеть, но хочу почувствовать себя именно собой — я надеваю его. Самая главная функция одежды для меня — выражать настроение. Мне скучно носить черный цвет, он меня не отражает. Люблю основные цвета: насыщенный синий, красный, желтый. Движение бодипозитива помогло мне принять себя и чувствовать себя суперуверенно, одеваться так, как я хочу, то есть независимо от тенденций, выбирая именно то, что мне нравится, а не то, что принято носить для конкретного типа фигуры. Мне очень помог принцип fake it until you make it. Это означает, чтобы тебе стало комфортно, нужно сначала сделать вид, что тебе комфортно. Допустим, я хочу выложить фотографию, есть внутренний протест или неуверенность, но я все равно делаю это — и мне становится суперкомфортно. Как говорят: войдет в привычку — станет судьбой».
Кирилл Шаповалов
диджей, @shapovalovkirill
Мы до сих пор не можем понять, что диджей Шаповалов делает лучше: одевается или раздевается, поэтому на всякий случай занесли его в отряд бодипозитивистов. Прозрачные блузы M_U_R он миксует с разрезанными вдоль брючин спортивными штанами с Уделки, а килты — с майками-сетками из 1990-х: free the nipples!
Виктория Чураева
блогер, @salavat_kypere
Все, что вам нужно знать о ее блоге, так это то, что в одном из последних постов она попросила лайкать и те фото, где она в одежде. И да, они тоже классные: много кожи, спорта, оверсайза — и, конечно, тела.
Проект: Ксения Гощицкая
Фото: Николай Зверков, Михаил Григорьев
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и прически: Евгения Сомова, Алена Кондратьева, Янина Вельберг, Анна Кова, Ника Баева
Фото: архивы пресс-служб
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «Best Dressed в Петербурге 2018»:
ДЛТ,
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