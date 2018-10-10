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Стала известна тема Met Gala-2019

Метрополитен-музей объявил тему следующего Бала института костюма. Гости одного из самых обсуждаемых событий в индустрии моды будут одеваться в стиле camp, приветствующем гротеск, сумасшествие и дурновкусие во всех его проявлениях. Тема выставки, которая последует за Балом и будет проходить с 8 мая по 9 сентября 2019 года, посвящена эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о Кэмпе», которое в 1964 году и ввело понятие «кэмп» — использование вульгарного и эстетически уродливого материала как выразительного средства.

Спонсором Met Gala-2019 станут Gucci, а в экспертный совет войдут Алессандро Микеле, Леди Гага, Гарри Стайлс и Серена Уильямс.

Напомним, Met Gala-2018  был посвящен взаимоотношениям моды и религии: «Собака.ru» рассказывала, как звезды справились с заданной темой.


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