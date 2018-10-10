Стала известна тема Met Gala-2019
Метрополитен-музей объявил тему следующего Бала института костюма. Гости одного из самых обсуждаемых событий в индустрии моды будут одеваться в стиле camp, приветствующем гротеск, сумасшествие и дурновкусие во всех его проявлениях. Тема выставки, которая последует за Балом и будет проходить с 8 мая по 9 сентября 2019 года, посвящена эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о Кэмпе», которое в 1964 году и ввело понятие «кэмп» — использование вульгарного и эстетически уродливого материала как выразительного средства.
Announcing The Met Gala 2019 Theme "Camp: Notes on Fashion" Inspired By Susan Sontag's Essay - (May 9 through September 8, 2019). Co-Chairs: #AnnaWintour @ladygaga #AlessandroMichele @Harry_Styles @serenawilliams pic.twitter.com/Tc72I5o0vz— Met Gala (@themetgala) 9 октября 2018 г.
Спонсором Met Gala-2019 станут Gucci, а в экспертный совет войдут Алессандро Микеле, Леди Гага, Гарри Стайлс и Серена Уильямс.
Напомним, Met Gala-2018 был посвящен взаимоотношениям моды и религии: «Собака.ru» рассказывала, как звезды справились с заданной темой.
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