Стала известна тема Met Gala-2019

Метрополитен-музей объявил тему следующего Бала института костюма. Гости одного из самых обсуждаемых событий в индустрии моды будут одеваться в стиле camp, приветствующем гротеск, сумасшествие и дурновкусие во всех его проявлениях. Тема выставки, которая последует за Балом и будет проходить с 8 мая по 9 сентября 2019 года, посвящена эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о Кэмпе», которое в 1964 году и ввело понятие «кэмп» — использование вульгарного и эстетически уродливого материала как выразительного средства.