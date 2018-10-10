Марко Боццато и Карина Самойленко

танцовщик Мариинского театра и балерина Михайловского театра

«Балет так же элегантен, деликатен и уникален, как цветок. Флористичная тема рассыпана по многим произведениям. В „Жизели“ Альбрехт приносит на могилу любимой каллы и танцует с ними. Мирта, королева виллис, управляет душами с помощью цветочного жезла. В третьем акте „Корсара“ в сцене „Оживленный сад“ паше снится сон, что вокруг него танцуют девушки-цветы. Для „Щелкунчика“ и вовсе написан целый „Вальс цветов“! К чему это мы? К тому, что цветочный принт покрывает все — и нас этой зимой тоже».