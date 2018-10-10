«В Петербург давно пора вернуть секс!»: как сегодня одеваются самые модные горожане
Невский стиль дает ответ Nordic Style! Горожане откликнулись на наш призыв #давайтеодеватьсякакпетербуржцы и подают пример, как добавить актуальным тенденциям типично петербургский провенанс. Все высокохудожественно — и, разумеется, высокодуховно! Герои стритстайла носят шубы с нижним бельем и томиком Кьеркегора, остромодные пуховики — со смокингами и на барочный манер. А кто здесь самый модный, мы узнаем на церемонии Best Dressed в Петербурге в декабре.
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На Кирилле: боди Intimissimi (Intimissimi), шуба Drome, серьги Oscar de la Renta (все — ДЛТ), дубленка Blancha (Bosco di Ciliegi). На Виктории: лиф и трусы Intimissimi (Intimissimi), шуба Dries Van Noten, чалма Jennifer Behr, серьги Oscar de la Renta, босоножки Gianvito Rossi (все — ДЛТ)
Кирилл Шаповалов и Виктория Чураева
диджей и стилист
«В Петербург давно пора вернуть секс! Поэтому если уж и носить шубы, то только с нижним бельем и каблуками. И если вы топите за экологию, то разнообразие моделей из экомеха вас точно обрадует».
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На Марко: плащ и футболка Dries Van Noten, пуховик Balenciagа (все — ДЛТ), рубашка Calvin Klein 205W39NYC (Nevsky 152 сoncept store), поясная сумка Moschino (Bosco di Ciliegi), брошь Erika Cavallini («Кашемир и Шелк»). На Карине: платье Ashish, парка, платок- галстук и обруч Gucci (Nevsky 152 сoncept store), пуховик Gucci (ДЛТ)
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На Марко: плащ и футболка Dries Van Noten, джинсы Versace (все — ДЛТ), рубашка Calvin Klein 205W39NYC, кроссовки Gucci (все — Nevsky 152 сoncept store), поясная сумка Moschino (Bosco di Ciliegi), брошь Erika Cavallini («Кашемир и Шелк»). На Карине: платье Ashish, парка, платок-галстук и обруч Gucci (все — Nevsky 152 сoncept store), платок Gucci, ботфорты Balenciaga (все — ДЛТ)
Марко Боццато и Карина Самойленко
танцовщик Мариинского театра и балерина Михайловского театра
«Балет так же элегантен, деликатен и уникален, как цветок. Флористичная тема рассыпана по многим произведениям. В „Жизели“ Альбрехт приносит на могилу любимой каллы и танцует с ними. Мирта, королева виллис, управляет душами с помощью цветочного жезла. В третьем акте „Корсара“ в сцене „Оживленный сад“ паше снится сон, что вокруг него танцуют девушки-цветы. Для „Щелкунчика“ и вовсе написан целый „Вальс цветов“! К чему это мы? К тому, что цветочный принт покрывает все — и нас этой зимой тоже».
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На Юлии: колье, браслет и кольцо из коллекции Serpenti Bvlgari, часы Bvlgari Lady (все — Bvlgari), смокинг JM Studio (JM Studio), пуховик Odri, пуховик Add, ботильоны Gianvito Rossi (все — ДЛТ)
Юлия Матвиенко
дизайнер JM Studio
«Неожиданно пуховики не только превратились в хит сезона, но и перешли в лигу большой моды — если носить их по два на манер барочных платьев или с белоснежным смокингом. Кстати, тотал-вайт теперь абсолютно уместен осенью».
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На Антоне: пальто Off-White, кроссовки No.21 (все — ДЛТ), шляпа Cocoshnick (Cocoshnick). На Кирилле: пальто Saint Laurent Paris, кроссовки Balenciaga, кроссовки Adidas x Raf Simons (все — ДЛТ), шляпа Cocoshnick (Cocoshnick)
Антон Севидов и Кирилл Сергеев
солист группы Tesla Boy и диджей
«Все охотятся за редкими коллаборациями — и этот сезон не исключение. Золотые кроссовки Фаррелла для Adidas уже стали самым дорогим релизом осени. Было бы круто, если бы марки обратили внимание на российских музыкантов. Наши могут хайпануть не хуже! Мы бы запустили модель со встроенным камертоном, например!».
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На Евгении: тренч JM Studio, сумка Burberry, сумка-треугольник и лаковая сумка Saint Laurent Paris, голубая сумка и белая сумка Chloè (все — ДЛТ), платок Gucci (Nevsky 152 concept store). На Дмитрии: тренч Burberry, черная, голубая и красная сумки Balenciaga, сумка Off-White (все — ДЛТ), сумка Celine (Nevsky 152 concept store)
Евгения Мурашова и Дмитрий Воробьев
фотограф и девелопер
«Наша семья в путешествии — это буквальная иллюстрация строчек Маршака „Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку“. Более того, собачонка теперь ездит с нами в специальной переноске. В наш стандартный набор ручной клади, кроме чемоданчика с моим фотооборудованием, входят рюкзаки сына и мужа, несколько (!) маленьких сумочек дочки, удобный семейный баул, ну и дамская сумка. Так что тенденции „все свое ношу с собой“ мы аплодируем стоя».
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На Антоне: пальто Piazza Sempione («Кашемир и Шелк»), пальто Marni, сорочка, шарф и пояс Saint Laurent Paris, брюки — винтаж, шляпа Resistol, кроссовки Balenciaga (все — собственность героя)
Антон Матюхин
иллюзионист
«Многослойность — очень удобный тренд для Петербурга. Пальто теперь стоит носить сразу в двух экземплярах: одно цветное, одно — привычного для города черного цвета. Не забудьте шляпу или кепи и повяжите бант на рубашку с воротником-стойкой. Я уверен, Маяковский именно так бы и делал».
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На Лейсан: цепочка, колье, браслет и кольцо из коллекции Diva Bvlgari (все — Bvlgari), дождевик Vetements, платье Balenciaga, платье-комбинация Red Valentino, панама Burberry, пояс Versace, сапоги Jimmy Choo (все — ДЛТ), платье Alberta Ferretti («Кашемир и Шелк»)
Лейсан Красненкова
консультант по проведению ивентов за границей, оператор студии Bioginnastica
«Мне очень импонирует идея многослойности: это отличный способ выгулять за один раз все свои наряды и не быть привязанным ни к какому календарю событий или поводам, как в „Каникулах в Простоквашино“, когда мама Дяди Федора уехала в Сочи и не возвращалась, пока не надела все свои платья!»
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Шуба Red Valentino, платье Vetements (все — ДЛТ), блуза Calvin Klein 205W39NYC (Nevsky 152 сoncept store)
Анастасия Ножина
стилист и персональный шопер
«В этом сезоне показать свою хищную натуру — это маст. Анималистичный принт советую носить, отбросив комплексы и страхи, но не потеряв бдительность — одежда должна украшать. Я выбираю леопардовый, причем в одном луке можно сочетать все его виды — и даже пайетки».
Фото: Алексей Сорпов, Константин Рассохин
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистенты стилиста: Ульяна Маликова, Цыцык Цыденджапова
Визаж и прическа: Евгения Сомова, Наталья Воскобойник, Алена Кондратьева
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