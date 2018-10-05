Прима-балерина Мария Абашова снялась в кампейне 404 NOT FOUND (и вы ее такой никогда не видели!)
Героиня апрельской обложки «Собака.ru», прима-балерина Театра Бориса Эйфмана Мария Абашова снялась в кампейне петербургского бренда 404 NOT FOUND. Дизайнер Алена Феликсова и фэшн-фотограф Антон Рудзат нарядили ее в хайлайты осенне-зимней коллекции — дутую куртку, шубу из меха яка и двубортный тренч, стилизовав образы вещами с диким окрасом.
«Когда восемнадцатилетние окидывают меня взглядом, такие: “Прима, значит, да?” — я чувствую в этом взгляде соперничество, желание меня победить, это нормально. Поэтому я должна не только удержать планку, но и постоянно ее для себя повышать. Чуть стоит мне оступиться, через меня перешагнут и пойдут дальше! — рассказывала нам Мария. — Заложенные в юношестве комплексы долго жили во мне. Однокурсники дразнили лангустом за несуразно длинные ноги, а оказалось, это красиво. Заклятые подружки говорили, что мне не идут прически из-за слишком густых волос, а теперь очевидно, что густые волосы — сами по себе прическа. И мне нравится постоянно получать комплименты».
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