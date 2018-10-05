Прима-балерина Мария Абашова снялась в кампейне 404 NOT FOUND (и вы ее такой никогда не видели!)

«Когда восемнадцатилетние окидывают меня взглядом, такие: “Прима, значит, да?” — я чувствую в этом взгляде соперничество, желание меня победить, это нормально. Поэтому я должна не только удержать планку, но и постоянно ее для себя повышать. Чуть стоит мне оступиться, через меня перешагнут и пойдут дальше! — рассказывала нам Мария. — Заложенные в юношестве комплексы долго жили во мне. Однокурсники дразнили лангустом за несуразно длинные ноги, а оказалось, это красиво. Заклятые подружки говорили, что мне не идут прически из-за слишком густых волос, а теперь очевидно, что густые волосы — сами по себе прическа. И мне нравится постоянно получать комплименты».