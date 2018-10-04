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16-летняя дочь Кейт Мосс стала лицом Marc Jacobs Beauty

После дочерей Синди Кроуфорд и Ванессы Паради, которые сейчас участвуют в шоу Chanel, Calvin Klein и Saint Laurent, модельные ряды 21 века пополнила 16-летняя наследница 44-летней Кейт Мосс. Лила Грейс Мосс стала лицом Marc Jacobs Beauty — бренда, который полтора года назад дал старт карьере Кайи Гербер. Вангуем: в следующем сезоне девушка появится на Неделях моды не в качестве гостьи, а в роли модели: теперь она состоит в материнском (во всех смыслах) агентстве Kate Moss.

 

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Автором первой крупной рекламы Лилы стал фэшн-фотограф Дэвид Симс. До этого она участвовала в кампейне британского бренда Braid Bar, съемке для Another Magazine и семейной фотосесии для Vogue Italia.

 

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