16-летняя дочь Кейт Мосс стала лицом Marc Jacobs Beauty

После дочерей Синди Кроуфорд и Ванессы Паради, которые сейчас участвуют в шоу Chanel, Calvin Klein и Saint Laurent, модельные ряды 21 века пополнила 16-летняя наследница 44-летней Кейт Мосс. Лила Грейс Мосс стала лицом Marc Jacobs Beauty — бренда, который полтора года назад дал старт карьере Кайи Гербер. Вангуем: в следующем сезоне девушка появится на Неделях моды не в качестве гостьи, а в роли модели: теперь она состоит в материнском (во всех смыслах) агентстве Kate Moss.