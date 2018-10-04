В Эрмитаже пройдет выставка фотографий Энни Лейбовиц, которые она передаст в фонд музея

Государственный Эрмитаж продолжает проект «Эрмитаж 20/21», в рамках которого собирает, изучает и экспонирует произведения современных художников и фотографов. С 19 октября в Главном штабе откроется временная экспозиция фотографий Энни Лейбовиц, автора культовых снимков для журналов Rolling Stone, Vogue и Vanity Fair и портретов королевы Елизаветы II, Йоко Оно, Джона Леннона, Вуди Аллена и Анджелины Джоли. После выставки девять фотографий (в том числе с молодым Леонардо ДиКаприо) отправятся в фонд музея.