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В Эрмитаже пройдет выставка фотографий Энни Лейбовиц, которые она передаст в фонд музея

Государственный Эрмитаж продолжает проект «Эрмитаж 20/21», в рамках которого собирает, изучает и экспонирует произведения современных художников и фотографов. С 19 октября в Главном штабе откроется временная экспозиция фотографий Энни Лейбовиц, автора культовых снимков для журналов Rolling Stone, Vogue и Vanity Fair и портретов королевы Елизаветы II, Йоко Оно, Джона Леннона, Вуди Аллена и Анджелины Джоли. После выставки девять фотографий (в том числе с молодым Леонардо ДиКаприо) отправятся в фонд музея.

Напомним, этой осенью Эрмитаж также представил экспозицию «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции», а завтра откроет выставку «Имперские столицы: шедевры живописи из Вены и Петербурга». Подробнее о них можно прочитать в нашем гиде.

 
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Автор: Алина Малютина
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