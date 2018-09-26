В «Ленинград Центре» покажут новый биографический фильм про Александра Маккуина
Ряд биографических лент о скрепах мирового дизайна — Вивьен Вествуд, Дрисе Ван Нотене, Маноло Бланике и Кристиане Диоре — пополнил фильм Иэна Бонота о британце Александре Маккуине. После премьеры на нью-йоркском кинофестивале Tribeca в апреле этого года его назвали «самым честным портретом дизайнера», рассказывающим обо всем творческом пути — от поступления в Колледж Святого Мартина вплоть до трагического самоубийства. Работа Бонота построена на личных беседах с близкими героя, а также неопубликованных эскизах и видео-роликах с шоу. Все это (вкупе с отличными, часто жутковатыми спецэффектами) рисует красивый биографический сюжет, от которого не смогут оторваться не только поклонники Маккуина, но и совсем далекие от мира моды зрители.
30 октября (за день до всероссийской премьеры) «Маккуина» покажут в «Ленинград Центре» — в рамках фестиваля документальных фильмов «Пионеры моды». Билеты поступят в продажу уже на этой неделе — купить их можно будет на сайте шоу-пространства.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.