Полина Осипова: «Вещи, что я выбирала, не нравились никому, а я находила в них прекрасное»
Профессиональная вышивальщица с детства отличалась необычным стилем: чутко следила за мировыми трендами, не обделяя вниманием исторические коды чувашского национального костюма. В родных Чебоксарах это не понимали, зато Петербург Осиповой очарован. После переезда ее кутюрные вышивки заметили глянцевые журналы, невесты выстроились к ней в очередь за свадебными нарядами, а сама Полина увлеклась ювелирным делом — хочет поженить его с вышивкой. Мы с брендом Converse, который поддерживает всех, кто двигается в выбранном направлении, расспросили Полину о ее жизни и планах.
Расскажи о себе: где ты родилась и из какой ты семьи?
Я из Чувашии, родилась в городе Чебоксары, в самой простой семье: папа изготавливал мебель в старинном стиле, а мама работала в ресторанном бизнесе. Папа вообще был очень творческой личностью, помимо создания мебели он писал картины маслом. Это именно он привил мне любовь к искусству, учил рисовать, а в 12 лет купил мне краски.
Помню, я училась в художественной школе, меня готовили к очень важному всероссийскому конкурсу, и приходилось прогуливать основную школу. Директор художественной школы, моя преподавательница, подделывала записки для классного руководителя (смеется).
Чувствую, ты была далеко не подарком для родителей?
Да, в детстве у нас были непростые отношения — я сложный ребенок. В школе особенно ни с кем не общалась, у меня не было друзей-одноклассников. Лет с 12–13 начала отличаться от сверстников: красила волосы в разные цвета (за что родителей вызывали к директору) и все время странно одевалась в винтаж, который не укладывался в общепринятые представления о стиле.
Главным испытанием, правда, было скрывать все это от мамы (смеется). Я убегала на вечеринки, прятала наряды, переодевалась, когда встречала маму, — она была очень строгая! Здорово, что сейчас у нас очень хорошие отношения.
Как тебе удавалось наряжаться тогда?
М-м-м... (задумывается) Чебоксарские комиссионки и секонд-хенды! Поверь, они дадут фору петербургским! А мне еще везло из-за моего вкуса: те вещи, что я выбирала, — они не нравились никому, а я находила в них прекрасное.
С детства я безумно вдохновлялась национальным чувашским костюмом, он казался очень экстравагантным, чем-то напоминал мне наряд амазонки. Кроме того, я много смотрела на луки в интернете. Видимо, вот этот синтез исторических кодов и современного стиля сформировал мой собственный.
Чебоксары повлияли на тебя?
Безусловно, да. Хотя и было сложно — там никто не воспринимал меня всерьез, а порой я сталкивалась с агрессией. В школьном возрасте не любят тех, кто выделяется. Когда я начала наряжаться, одноклассники роняли мои пальто в раздевалке, а после уроков караулили и кидали в капюшон петарды. Несмотря на все это, я очень люблю свою родину: народные песни, национальные костюмы, да и мой первый язык — это чувашский.
В то время большинство моих приятелей были друзья по переписке во «ВКонтакте» из Петербурга. В Чебоксарах же у меня была только одна знакомая-фотограф, именно она начала снимать мои образы — это стало неким прототипом моего инстаграма (смеется).
Как ты оказалась в Петербурге?
Закончив 9 классов, я поняла, что пора, — и переехала. Это было мое самостоятельное решение. Не помню точно, что сказала родителям, но они довольно спокойно меня отпустили. Маме в тот момент самой надоело жить в Чебоксарах, она хотела в Москву и, видимо, понимала мои желания.
Как тебя встретил город?
Я поступила в какой-то колледж на реставратора картин, но не училась там. Говоря совсем уж откровенно, мне было очень сложно жить — и финансово, и морально. Я была совсем ребенком, вчерашней девятиклассницей в мегаполисе. Родителям я ничего не говорила, не хотела жаловаться. Боялась, если начну, то они заберут меня обратно в Чебоксары, а я страшно полюбила Петербург.
Мы жили с подругой на Удельной и, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, придумали покупать на блошином рынке («Уделка» — один из самых крупных блошиных рынков Петербурга. — Прим. ред.) необычные винтажные вещи, а потом продавать их дороже во «ВКонтакте». Это не сильно помогало, постепенно у меня начали опускаться руки, я впала в депрессию.
В какой момент в твоей жизни появилось вышивание?
Первый набор мне подарила тетя еще в 7 лет — она сама здоровски вышивала. Тут важно отметить, что вышивка — национальное ремесло, в Чебоксарах нас даже в школе этому учили. Причем в Чувашии это не просто вышивка, в ней спрятаны различные зашифрованные послания и коды.
Возвращаясь к Петербургу, когда у меня случилась депрессия, я месяц просидела дома, а под рукой оказались иголка и бисер. Я успела сделать кимоно, которое отдала своей знакомой, художнице Юлдус Бахтиозиной (фотохудожница, выпускница University of the Arts London, единственный российский спикер престижной международной конференции TED. — Прим. ред.), а позже выяснила, что именно в нем ее сфотографировали для выставки журнала Vogue в Милане.
Как ты поняла, что это хобби может приносить доход?
Я начала вышивать и выкладывать свои изделия в инстаграм — мне поступали предложения купить вещи. Поначалу удивлялась, а потом начала принимать заказы. Со временем спрос рос, появлялись по-настоящему большие и интересные проекты.
Помню, как-то расшивала кружевом свадебное платье с фатой для невесты и точно такое же, но в миниатюре, для ее дочки — это было самое сложное из моего опыта. Больше месяца трудилась над этим заказом. А вот прямо сейчас работаю над балаклавой, которую полностью расшиваю стразами.
Удивительным тут кажется даже не доход от хобби, а эффект. Я по натуре весьма импульсивна и беспокойна, не могу сидеть на месте, но стоит мне начать вышивать, как случается магия: для меня это настоящая медитация, такая арт-терапия, если хотите.
Может, магия еще в силе Петербурга?
Согласна! Я очень люблю Петербург, у меня даже есть хобби: мы с моим молодым человеком ходим по старым парадным и находим там артефакты былой эпохи — дворцовые печи, световые фонари. Раньше делали это наобум, а сейчас так увлеклись, что начинаем готовиться заранее, искать в интернете дома с историей. Мы можем несколько десятков километров за день преодолеть — город меня расслабляет.
Также Петербург помог мне вырасти и подсказал, чем именно хочу заниматься. Это прозвучит банально, но я нашла себя. Занимаюсь тем, что люблю, и моя жизнь стала более спокойной.
Что тебя увлекает сейчас, кроме вышивки?
Ювелирное дело! C дипломом конкурса «Одаренные дети России» по изобразительному искусству я поступила в лицей Карла Фаберже на курсы ювелира, попробовала там учиться, но быстро поняла, что программа слишком устаревшая. Тогда я пошла в подмастерья — нашла ювелира, у которого есть разрешение на преподавание. Не поверите, но за первые 5 часов практики я узнала больше, чем за полгода обучения!
Вообще работа с ювелирными изделиями — это чистый драйв! Горелка, наковальные машины — все это отличается от медитативного вышивания. Впереди меня ждет дипломная работа, после которой я получу разряд и, надеюсь, займусь ювелирным искусством профессионально.
То есть ты хочешь уйти от вышивки?
Нет, ни в коем случае. Я хочу оставаться художником по вышивке. Более того, мне хочется менять представление о вышивке у людей. Многие думают, что вышивка — это когда крестиком делают картину в духе вазы с фруктами и вешают ее на стенку. Но ведь это далеко не так! Многие не понимают, почему ручной труд так дорого оценивается. Даже мои друзья порой удивляются, что над каким-то элементом я корплю по 40 часов, после чего у меня физически болит спина.
Также я хочу пойти на курсы золотого шитья, думаю о том, как можно совместить ювелирное дело и вышивание в одном. Аналогов такого пока не встречала, но у меня уже есть несколько идей. Например, сейчас я делаю броши из металлов, на которые накладываю вышивку, и планирую добавлять туда камни. Получается очень необычно — интереснее банального золота или серебра.
Рассказываешь очень воодушевленно!
Да, у меня периодически спрашивают молодые девочки, просят научить, да и в инстаграме повышенный интерес к ручной работе. Думала о том, чтобы провести какие-то мастер-классы, но поняла, что совсем не умею выступать на публике. Надеюсь, что смогу перебороть этот страх и поделиться своим опытом.
Фото @dimitry_feinstein
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