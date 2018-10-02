Полина Осипова: «Вещи, что я выбирала, не нравились никому, а я находила в них прекрасное»

Расскажи о себе: где ты родилась и из какой ты семьи?

Я из Чувашии, родилась в городе Чебоксары, в самой простой семье: папа изготавливал мебель в старинном стиле, а мама работала в ресторанном бизнесе. Папа вообще был очень творческой личностью, помимо создания мебели он писал картины маслом. Это именно он привил мне любовь к искусству, учил рисовать, а в 12 лет купил мне краски.

Помню, я училась в художественной школе, меня готовили к очень важному всероссийскому конкурсу, и приходилось прогуливать основную школу. Директор художественной школы, моя преподавательница, подделывала записки для классного руководителя (смеется).

Чувствую, ты была далеко не подарком для родителей?

Да, в детстве у нас были непростые отношения — я сложный ребенок. В школе особенно ни с кем не общалась, у меня не было друзей-одноклассников. Лет с 12–13 начала отличаться от сверстников: красила волосы в разные цвета (за что родителей вызывали к директору) и все время странно одевалась в винтаж, который не укладывался в общепринятые представления о стиле.

Главным испытанием, правда, было скрывать все это от мамы (смеется). Я убегала на вечеринки, прятала наряды, переодевалась, когда встречала маму, — она была очень строгая! Здорово, что сейчас у нас очень хорошие отношения.