Фотопроект: Фрол Буримский примеряет главные мужские вещи сезона
В начале сезона владельцы и байеры лучших мультибрендов города рассказывали «Собака.ru» о том, как носить главные хайлайты осенне-зимних коллекций. Пуховик повязать на талию, ремень надеть вместо ожерелья, казаки сочетать с широкими джинсами, а хайпбистский свитер — с классическими брюками. Теперь проверяем советы на практике: мастер-класс по стайлингу дает фэшн-консультант Фрол Буримский.
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Слева: свитер Balenciaga. Справа: бадлон Dries Van Noten, шарф Acne, джинсы Balenciaga
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Пуховик Juun J, бадлон Dries Van Noten, шорты Givenchy, кроссовки и носки Adidas by Raf Simons (все — ДЛТ)
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Свитер Balenciaga, брюки Off-White (все — ДЛТ)
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Слева: пуховик Juun J, бадлон Dries Van Noten. Справа: спортивный кардиган на молнии Calvin Klein, брюки и ремень Off-White (все — ДЛТ)
Фото: Абдулла Артуев
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