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Фотопроект: Фрол Буримский примеряет главные мужские вещи сезона

В начале сезона владельцы и байеры лучших мультибрендов города рассказывали «Собака.ru» о том, как носить главные хайлайты осенне-зимних коллекций. Пуховик повязать на талию, ремень надеть вместо ожерелья, казаки сочетать с широкими джинсами, а хайпбистский свитер — с классическими брюками. Теперь проверяем советы на практике: мастер-класс по стайлингу дает фэшн-консультант Фрол Буримский.

  • Слева: свитер Balenciaga. Справа: бадлон Dries Van Noten, шарф Acne, джинсы Balenciaga 

  • Пуховик Juun J, бадлон Dries Van Noten, шорты Givenchy, кроссовки и носки Adidas by Raf Simons (все — ДЛТ) 

Фрол Буримский: «Опыт работы с Ульяной Сергеенко можно сравнить с полетом в космос»

  • Свитер Balenciaga, брюки Off-White (все — ДЛТ) 

  • Слева: пуховик Juun J, бадлон Dries Van Noten. Справа: спортивный кардиган на молнии Calvin Klein, брюки и ремень Off-White (все — ДЛТ) 

Фото: Абдулла Артуев

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