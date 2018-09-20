Фотопроект: Фрол Буримский примеряет главные мужские вещи сезона

В начале сезона владельцы и байеры лучших мультибрендов города рассказывали «Собака.ru» о том, как носить главные хайлайты осенне-зимних коллекций. Пуховик повязать на талию, ремень надеть вместо ожерелья, казаки сочетать с широкими джинсами, а хайпбистский свитер — с классическими брюками. Теперь проверяем советы на практике: мастер-класс по стайлингу дает фэшн-консультант Фрол Буримский.