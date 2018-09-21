«В этом году мода достигла дна»: Денис Ерхов о том, как бренду из России стать Gucci и Balenciaga

Вы делали корнер Dear Progress на флорентийской выставке Pitti Uomo, ездили на миланский White, теперь готовите шоурум в Париже — что из этого реально работает?

Теперь я уверен, что лучше всего на дизайнера работает хороший шоурум. Байеры не ходят по выставкам, они идут точечно к интересующим их маркам. И мы поняли почему: их знают в лицо, и когда они идут вдоль рядов, то их начинают разрывать со всех сторон, как на восточном рынке. Единственной лихачкой была Сара Андельман из Colette, но не знаю, увидим ли мы ее после того, как концепт-стор закрылся. Чтобы быть замеченным на выставке, нужно очень хорошо понимать, куда и когда придут закупщики тех магазинов, в которых дизайнер хочет и может продаваться. У нас был разный опыт: чем плотнее выставка, тем хуже условия участия. У Pitti Uomo самые жесткие: там никогда не бывает ничего бесплатного и скидочного, даже если ты им очень сильно нужен. На White или Tranoi размещение стоит около пятнадцати тысяч евро, но если ты им интересен, то могут и бесплатно повесить, такие случаи бывали. Опять же нужно понимать аудиторию. Французские — тотально про бизнес: Tranoi — для более взрослой аудитории, Man/Woman хороша для средних марок, уличных или кэжуал. На флорентийской Pitti Uomo 90% байеров — итальянцы, которые туда просто приходят пообщаться. Для нее надо делать грамотный селект, заказы совсем небольшие. Бывают исключения: там нас нашли немцы из KaDeWe.

Но и с шоурумами все не так просто. Недавно был кейс, когда марка приняла участие в арабском — и к ним не подошел ни один человек. Или кто-то заплатил десять тысяч евро, и не было ни одного посетителя. Есть сеть шоурумов Tomorrow — вроде бы хорошие, но пятнадцать тысяч евро в сезон, ежемесячные дополнительные платежи, плюс им надо отдать эксклюзив на марку. Мы обошли множество сетей таких шоурумов, и в итоге нам понравилась только одна — Rainbow. Поэтому мы сильно радуемся за себя — на самом деле мало кто в мире работает с марками так, как мы: обучаем, делаем грамотный выбор, следим, чтобы бренды между собой не конкурировали, а, наоборот, дополняли друг друга — и продаем!