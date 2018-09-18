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«Эмми-2018»: 50 самых эффектных образов церемонии

  • Джессика Бил в Ralph & Russo и Джастин Тимберлейк

     

  • Клэр Фой

  • Эмилия Кларк в Christian Dior Couture

  • Милли Бобби Браун в Calvin Klein by Appointment

  • Скарлетт Йохансон в Balmain 

  • Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

  • Рэйчел Броснахэн в Oscar de la Renta 

  • Эван Рэйчел Вуд

  • Трэйси Эллис Росс в Valentino Couture

  • Хайди Клум в Zac Posen 

  • Мадлен Брюэр в Brock Collection

  • Кристен Белл в Solace London

  • Анжела Сарафян в Christian Siriano

  • Ванесса Кирби

  • Кирстен Данст 

  • Дакота Фаннинг в Christian Dior Couture

  • Сара Полсон 

  • Тиффани Хаддиш в Prabal Gurung

  • Элисон Бри

  • Майка Монро в Stella McCartney

  • Джои Кинг и дизайнер ее платья Зак Позен 

  • Наталия Дайер в Dolce & Gabbana 

  • Пенелопа Крус

  • Мэнди Мур в Rodarte 

  • Падма Лакшми

  • Рени Барг

  • Эллисон Дженни в Prabal Gurung

  • Даррен Крисс

  • Мария и Джозеф Файнс

  • Стефани Робинсон 

  • Аманда Питт в Michael Kors 

  • Николай Костер-Вальдау

  • Поппи Делевинь в Giambattista Valli

  • Татьяна Маслани в Christian Siriano

  • Джеймс Корден и Джулия Кэри 

  • Кери Расселл

  • Маркус Скрибнер

  • Джудит Лайт в Christian Siriano и Гвендолин Кристи

  • Саманта Элизабет 

  • Тараджи Хенсон

  • Даниэль Брюль

  • Ру Пол 

  • Трэвис Миллс и Мэделин Петш в Prada

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