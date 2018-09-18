18+

«Эмми-2018»: первые гости ковровой дорожки

В Театре Майкрософт в Лос-Анджелесе проходит «Оскар» в мире телевидения — церемония «Эмми». Ее вручают звездам прайм-тайма, а также самым выдающимся сериалам года. В этот раз (70-й!) в списке номинантов — «Рассказ служанки», «Мир Дикого запада», «Это мы», «Корона» и «Американцы», а в числе первых гостей премии — Скарлетт Йохансон, Дакота Фаннинг, Мадлен Брюэр и Кристен Белл. Показываем их образы. 

  • Скарлетт Йоханссон

  • Анжела Сарафян

  • Кристен Белл

  • Мадлен Брюэр

  • Дакота Фаннинг

  • Кристин Лэхи

  • Адина Портер

  • Рени Барг

  • Сидней Суини

  • Татьяна Маслани

  • Мария и Джозеф Файнс

  • Натали Моралес

  • Бритни Янг 

Фото: Broadimage/REX/Shutterstock/Fotodom.ru 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров