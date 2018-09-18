«Эмми-2018»: первые гости ковровой дорожки
В Театре Майкрософт в Лос-Анджелесе проходит «Оскар» в мире телевидения — церемония «Эмми». Ее вручают звездам прайм-тайма, а также самым выдающимся сериалам года. В этот раз (70-й!) в списке номинантов — «Рассказ служанки», «Мир Дикого запада», «Это мы», «Корона» и «Американцы», а в числе первых гостей премии — Скарлетт Йохансон, Дакота Фаннинг, Мадлен Брюэр и Кристен Белл. Показываем их образы.
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Скарлетт Йоханссон
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Анжела Сарафян
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Кристен Белл
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Мадлен Брюэр
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Дакота Фаннинг
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Кристин Лэхи
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Адина Портер
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Рени Барг
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Сидней Суини
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Татьяна Маслани
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Мария и Джозеф Файнс
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Натали Моралес
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Бритни Янг
Фото: Broadimage/REX/Shutterstock/Fotodom.ru
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