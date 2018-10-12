Личный опыт: сколько на самом деле зарабатывает дизайнер одежды в России?

О влиянии курса валют

Я делаю одежду из импортных тканей, поэтому каждый раз, когда перевожу евро и доллар в рубли, хочется пойти в магазин и купить валерьянки. Могу сказать,что в начале 2019-го подорожают абсолютно все масс-маркет бренды, которые приходят в Россию из-за рубежа — людям станет сложнее одеваться даже в H&M и Zara. За те же деньги они смогут купить вещь российского дизайнера, которая не потеряет цвет и качество после пары стирок и глажек. К примеру, я ношу свитшоты своего же производства почти каждый день в течение двух-трех лет — их ткани, крой и минималистичный дизайн на это и рассчитаны. Плюс, людям сейчас приятнее покупать одежду, сделанную не бездушной машиной коммерческого конгломерата, а имеющую определенный «душевный» бэкграунд.

На ценовую политику моего бренда влияет не только курс валют и приобретение более качественных материалов, но взросление целевой аудитории. Со временем девушки переодеваются из инфантильных платьев в офисные костюмы и хотят носить его долго, с комфортом. Если в начале самая дорогая вещь моей марки стоила 4500 рублей, то сейчас — это 16 500 рублей. И люди готовы платить эти деньги.