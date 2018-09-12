«Эрарта» открывает выставку Жана-Мари Перье — он фотографировал The Beatles, The Rolling Stones и Монику Белуччи

В Музее современного искусства «Эрарта» 14 сентября открывается выставка работ «кутюрье французской фотографии» Жана-Мари Перье. В ее рамках покажут 50 снимков автора разных лет, начиная с первых этапов карьеры Перье в популярном французском журнале Salut les Copains, посвященном музыкальной молодежной культуре 1960-х. Именно тогда он снимал The Rolling Stones и The Beatles (в том числе для обложки сингла «Penny Lane / Strawberry Fields Forever»), а после — дизайнеров Ива-Сен Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно и Вивьен Вествуд и актеров Алена Делона, Бениссио Дель Торо, Софи Лорен, Катрин Денев и Монику Белуччи.