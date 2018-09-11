В ДЛТ откроется выставка Саши Фроловой — ученицы Андрея Бартенева с проектами для Dolce & Gabbana и Версальского дворца

художник

Саша Фролова работала со мной на протяжении десяти лет, ассистируя в огромном количестве разных проектов и стала моей ученицей, одним из самых мощных последователей и ярким самостоятельным художником с уникальным и узнаваемым стилем. Саша синтезирует перфоманс и скульптуру, продолжая направление «движущейся скульптуры» ― именно к нему можно отнести надувные костюмы и арт-обекты из латекса, которые Саша создает для своих изобразительных спектаклей.

Гибкость, подвижность, текучесть, биоморфность, которые Саша пропагандирует в своем искусстве, ― это свойства, которые станут ключевыми в жизни будущих поколений. Ее выставка — энергетический коктейль, стимулирующий фантазию и открывающий зрителю новый визуальный опыт в мире пластической, цветной, эфемерной реальности.