Как Саша Фролова бросила карьеру медика и стала делать арт-объекты из надувных шаров, известные по всему миру?

Ты разделяешь себя и героиню, в которую превращаешься, надевая костюм?

Нет, я себя не чувствую «другой», просто включаю режим «на работе». Я суперсобранна, слежу, где стоят танцоры, как я двигаюсь, синхронно ли двигаюсь с ними, симметричная ли в целом композиция, к тому же я должна еще петь. Понятное дело, костюм меняет пластику и ощущения. В нем я прогоняю по эпохам концентрат женственности, перепрыгивая в 1960-е или в 1990-е, в XVIII век или в будущее. Это экспериментальная трансформация, игра двухмерного и трехмерного, высказывание про сверхспособности, сверхкрасоту, все с приставками «ультра» и «гипер», ведь мы движемся в направлении к сверхчеловеческому.

Тебе бы не хотелось остаться в этом костюме навсегда?

Нет! Я сразу отвечу: в нем жарко. Мне часто задают один и тот же дурацкий вопрос, видя, как я истекаю потом: «А не жарко?»

Я не спрашивала!

А я на всякий случай! (Cмеется.) У латекса повышенная теплопровод­ность, в нем быстрее запариваешься и быстрее остываешь. Поэтому если прохладно, то голой бегать точно теплее. Но есть и плюс: в маске я могу выступать хоть до восьмидесяти лет.

Ни у кого в мире я не видела таких латексных костюмов! Кто тебе их делает?

В Петербурге живут два мастера, с которыми я сотрудничаю с 2007 года. Мы разработали свою технологию работы с надувными формами. Сначала готовим макетные модули, потом я их корректирую. Сейчас процесс настолько отлажен, что я могу сразу дать эскиз с точными размерами. Отрисовываю его на глаз, вымеряю в масштабе, а ребята делают выкройки и клеят. Я вношу правки уже на финальной стадии. Каждый костюм — сложная конструкция. Кроме того, только полдня занимает его надуть, потом надеть, после чего еще и сдуть.