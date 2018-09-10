8 фэшн-идей Карла Лагерфельда: от «очков для некрасивых» до сумки-хулахупа

Шуба — это удобная верхняя одежда

Карл Лагерфельд работает в доме Fendi уже более 50 лет, придя в него после стажировки в Balmain, сотрудничества с Jean Patou и подъема бренда Chloè. На новом посту дизайнеру не нужно было придумывать сотни вариаций кашемирового пальто, эпатировать публику откровенными декольте моделей и создавать платья с байроновскими воротниками — главная задача кайзера заключалась в трансформации меха. «Тогда дом ассоциировался с норковыми шубами для домохозяек среднего достатка, а сестры Фенди хотели свежей крови», — рассказывал Лагерфельд. Изменив количество материала на качество, он сделал шубы для европеек, а не сибиряков: в соболином монто, песцовом жилете и лисьем трансформере можно было гулять, танцевать и прыгать в сугроб без особого дискомфорта. Сегодня Карл создает из меха не только шубы, но и платья, сумки и бомберы — они получают моментальный солд-аут несмотря на агрессию PETA и мировой отказ от натуральных ресурсов.