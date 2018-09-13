Фоторепортаж: как сегодня одеваются петербуржцы?

Белла Рапопорт и Крис Яшина, фем-активистка и поварка

Белла: «Я давно перестала понимать, кто такой "настоящий петербуржец". Наверное, его отличает навык носить в рюкзаке теплые вещи. Я, к примеру, почти не выхожу из дома без ультралегкого пуховика UNIQLO — он греет в любую погоду».

Крис: «Главные отличительные черты — дождевик и удобная одежда, чтобы долго гулять под петербургским дождем. А еще обувь на плоской подошве — я не против каблуков, но мне они кажутся неудобными».