Гоша Рубчинский оформил обложку нового сингла Земфиры (вместе с Ренатой Литвиновой!)

Напомним, в прошлом году Рената Литвинова и Гоша Рубчинский вместе работали над спектаклем «Северный ветер» в МХТ им. А.П. Чехова — дизайнер придумал костюмы для исполнителей главных ролей Софьи Заики, Яны Сексте и Павла Табакова. В пьесе, рассказывающей историю семьи в нескольких поколениях, не было ни уже ставших культовыми надписей «Спаси и сохрани», ни принтов в виде флага РСФСР. Вместо этого Георгий (Рената называет его исключительно так) надел на героев однотонные пальто и графичные деловые костюмы.