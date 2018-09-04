Гоша Рубчинский оформил обложку нового сингла Земфиры (вместе с Ренатой Литвиновой!)
В ночь на 4 сентября Земфира выпустила новую песню «Джозеф» со строками из стихотворений «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам» Иосифа Бродского. В записи сингла певице помогали Mujuice, гитарист «Обе две» Дмитрий Емельянов, Стив Уэстон и Майк Хиллиер, а также Гоша Рубчинский и Рената Литвинова, оформившие его обложку. И кажется, дизайнер и актриса вдохновлялись песней Шуфутинского про календарь и третье сентября.
Напомним, в прошлом году Рената Литвинова и Гоша Рубчинский вместе работали над спектаклем «Северный ветер» в МХТ им. А.П. Чехова — дизайнер придумал костюмы для исполнителей главных ролей Софьи Заики, Яны Сексте и Павла Табакова. В пьесе, рассказывающей историю семьи в нескольких поколениях, не было ни уже ставших культовыми надписей «Спаси и сохрани», ни принтов в виде флага РСФСР. Вместо этого Георгий (Рената называет его исключительно так) надел на героев однотонные пальто и графичные деловые костюмы.
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