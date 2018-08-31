Фрол Буримский: «Опыт работы с Ульяной Сергеенко можно сравнить с полетом в космос»

Почему мало кто из наших дизайнеров ищет национальную идентичность, которая, похоже, стала мировым трендом?

Основная проблема в том, что русские дизайнеры смотрят на Запад, пытаясь повторить коды успешных брендов, и очень немногие создают аутентичный продукт. А вторичность никому не нужна. Вокруг нас сотни тысяч тем, их может хватить на бесконечные поколения. Что действительно стоит заимствовать, так это стратегии реализации бизнеса, менеджмент, схемы ведения процессов внутри компании и правильного функционирования отдела продаж и закупок. Все придумано: сезонность, поставщики, таможенные брокеры. Но русские дизайнеры игнорируют простые законы и получают непредсказуемый результат. Платить большие суммы клиенты готовы за эксклюзивность, новаторство и уникальный дизайн, но им нужно объяснять и показывать, из чего складывается эта стоимость. Залог успеха кроется и в правильных коммуникациях, понимании ДНК собственного бренда. Важна и актуальность концепции, понимание того, что глобально происходит в мире, продукт должен быть современным.

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Сейчас вкус определяют миллениалы и еще более молодое поколение. Острое чутье и понимание того, что хочет эта аудитория, сделали Вирджила Абло креативным директором Louis Vuitton. Ведь если тебя хотят миллениалы, то твой продукт автоматически становится необходим и всем остальным группам покупателей. Очень скоро Китай станет крупнейшей экономикой мира, а уже сейчас это важнейший рынок для модной индустрии, где самая большая доля продаж приходится именно на китайцев, которые покупают не только у себя в стране, но и путешествуя по всему миру. Для любого начинающего дизайнера мне кажется очень полезным увидеть эту удивительную, очень развитую страну и посетить Шанхай, Гонконг, Гуанчжоу, Шэньчжэнь или Пекин.