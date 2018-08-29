25 самых модных гостей ужина Omega с Николь Кидман
Петербург давно не был таким нарядным: торжественный ужин в Мраморном дворце с Николь Кидман стал отличным поводом выгулять кутюр. Рассказываем, кто это сделал эффектнее остальных.
Открытие Венецианского кинофестиваля только сегодня, а лучшие наряды из актуальных коллекций показали еще вчера. Целиком расшитое платье Dior Яны Рудковской, коктейльное разноцветное мини Chanel Ксении Князевой, расписная юбка с поясом-арфой Celine Ясмины Муратович и расслабленный костюм пастельного тона Вики Газинской (от, собственно, самой Вики Газинской). Несмотря на то, что гости званого ужина были преимущественно московскими, одевались они исключительно по-петербургски — в минималистичное, монохромное, тенденциозное и свободное от дресс-кода. Только вот царствовал на приеме не черный, как нам привычнее, а белый — в цвет ковровой дорожки у фотоколла Omega.
Стайлинг в этот вечер делали не сумки, очки и туфли, а украшения: по примеру хозяйки вечера Николь Кидман гости надели любимые изделия Omega — часы, кольца, браслеты и моносерьги. Если вблизи их увидеть не получилось, то можно (нужно!) прийти на ювелирную выставку Her Time в Мраморном дворце — она открыта до 12 сентября в Белом зале Ринальди.
Фото: архив пресс-службы
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