25 самых модных гостей ужина Omega с Николь Кидман

Открытие Венецианского кинофестиваля только сегодня, а лучшие наряды из актуальных коллекций показали еще вчера. Целиком расшитое платье Dior Яны Рудковской, коктейльное разноцветное мини Chanel Ксении Князевой, расписная юбка с поясом-арфой Celine Ясмины Муратович и расслабленный костюм пастельного тона Вики Газинской (от, собственно, самой Вики Газинской). Несмотря на то, что гости званого ужина были преимущественно московскими, одевались они исключительно по-петербургски — в минималистичное, монохромное, тенденциозное и свободное от дресс-кода. Только вот царствовал на приеме не черный, как нам привычнее, а белый — в цвет ковровой дорожки у фотоколла Omega.