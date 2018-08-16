Деньги, собранные на бутик-сейле «Собака.ru» и AdVita, помогут шести онкобольным молодым девушкам

Татьяне Шинкаревой из Новокузнецка, которая седьмой год лечится от лимфомы Ходжкина, для полного выздоровления не хватает препарата Вифенда (98 000 рублей), Наташе Иконниковой из Южко-Курильска, которая пережила трансплантацию костного мозга и сейчас снова учится ходить, необходим препарат Рапамун (50 670 рублей), а Юлии Кнотько из города Белоярский нужно шесть курсов лечения, и каждый из них стоит 33 970 рублей.

Самой младшей подопечной из списка — 16 лет. Это Катя Мирошникова из города Камышина Волгоградской области, которая справляется с лимфомой Ходжкина препаратом Рибомустин (85 800 рублей). Тот же диагноз у Юлии Копытиной (50 670 рублей) и Наташи Начинкиной (33 970 рублей) — половину лет жизни своих дочерей они лечатся от онкологического заболевания.