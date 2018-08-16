Деньги, собранные на бутик-сейле «Собака.ru» и AdVita, помогут шести онкобольным молодым девушкам
Наша благотворительная распродажа с фондом AdVita позволила собрать 329 996 рублей в пользу людей с онкологическими заболеваниями. Это в два раза больше, чем в прошлом году, когда фонд смог помочь Екатерине Федорченко (25 лет) и Анне Одоевой (29 лет). В этот раз AdVita выбрала для оплаты лечения сразу шесть подопечных: все они — молодые девушки из разных уголков страны, приехавшие в Петербург для борьбы с раком.
Татьяне Шинкаревой из Новокузнецка, которая седьмой год лечится от лимфомы Ходжкина, для полного выздоровления не хватает препарата Вифенда (98 000 рублей), Наташе Иконниковой из Южко-Курильска, которая пережила трансплантацию костного мозга и сейчас снова учится ходить, необходим препарат Рапамун (50 670 рублей), а Юлии Кнотько из города Белоярский нужно шесть курсов лечения, и каждый из них стоит 33 970 рублей.
Самой младшей подопечной из списка — 16 лет. Это Катя Мирошникова из города Камышина Волгоградской области, которая справляется с лимфомой Ходжкина препаратом Рибомустин (85 800 рублей). Тот же диагноз у Юлии Копытиной (50 670 рублей) и Наташи Начинкиной (33 970 рублей) — половину лет жизни своих дочерей они лечатся от онкологического заболевания.
Помощь девушкам была бы невозможна без участия 50 лучших дизайнеров России. KISSELENKO, Tanya Kotegova, JM Studio, NNedre, So Number One, Arctic Explorer, Arny Praht, Dress Up Hero, 404 NOT FOUND, Math, St. Friday Socks, Liza Odinokikh, Nina Shterenberg, Jana Segetti, Novaya, I AM Studio, Reka Wear, «Доброта», Subbota Label и другие бренды безвозмездно отдали на бутик-сейл одежду и аксессуары из своих коллекций. Вещи, которые не были распроданы, отправились на «After Sale» в магазин «Легко-Легко» на Большой Пушкарской, 10. Купить их и дополнить сумму сборов можно будет до 19 августа.
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