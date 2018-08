Деньги, собранные на бутик-сейле «Собака.ru» и AdVita, помогут шести онкобольным молодым девушкам

Помощь девушкам была бы невозможна без участия 50 лучших дизайнеров России. KISSELENKO, Tanya Kotegova, JM Studio, NNedre, So Number One, Arctic Explorer, Arny Praht, Dress Up Hero, 404 NOT FOUND, Math, St. Friday Socks, Liza Odinokikh, Nina Shterenberg, Jana Segetti, Novaya, I AM Studio, Reka Wear, «Доброта», Subbota Label и другие бренды безвозмездно отдали на бутик-сейл одежду и аксессуары из своих коллекций. Вещи, которые не были распроданы, отправились на «After Sale» в магазин «Легко-Легко» на Большой Пушкарской, 10. Купить их и дополнить сумму сборов можно будет до 19 августа.