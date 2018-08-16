Instagram-флешмоб: питбули всей планеты копируют образ Бейонсе в короне из цветов



Фотограф Софи Гаманд еще до снимков с Бейонсе делала портреты приютских собак в гигантских цветочных головных уборах. На ее Instagram-странице есть подпись «короную питбулей с 2014 года», но многие заметили идею Софи лишь после новой обложки Vogue. Гаманд решила проверить, кто все-таки показал образ в короне лучше — Бейонсе или пес по имени Скотч. 97 процентов подписчиков проголосовали за модного питбуля, а после стали выкладывать фэшн-портреты своих собак.