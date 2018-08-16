Instagram-флешмоб: питбули всей планеты копируют образ Бейонсе в короне из цветов
Сентябрьская обложка американского Vogue едва ли не самая обсуждаемая кавер-стори в сегодняшнем глянце. Во-первых, на ней появилась Бейонсе, во-вторых, ее снял 23-летний афроамериканец Тайлер Митчелл, а в-третьих, почти вся фотосессия проходила под строгим контролем исполнительницы. Неудивительно, что теперь обложку копируют все — от инста-див до животных (да-да!).
Фотограф Софи Гаманд еще до снимков с Бейонсе делала портреты приютских собак в гигантских цветочных головных уборах. На ее Instagram-странице есть подпись «короную питбулей с 2014 года», но многие заметили идею Софи лишь после новой обложки Vogue. Гаманд решила проверить, кто все-таки показал образ в короне лучше — Бейонсе или пес по имени Скотч. 97 процентов подписчиков проголосовали за модного питбуля, а после стали выкладывать фэшн-портреты своих собак.
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