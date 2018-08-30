Хатуля Авсаджанашвили о главных (анти) трендах осенне-зимнего сезона

Какой устоявшийся тренд не сдаст своих позиций? Пуховики и кроссовки! Они будут почти в каждой коллекции, причем всех цветов, фасонов и форм. Даже те, кто избегал спортивного стиля, точно найдут модели для себя.

А какой все же устарел? Мода становится все менее и менее категоричной. Я не думаю, что остались очевидные табу, теперь все зависит от подачи. Но все, однозначно, устали от логомании, несмотря на широкую популярность даже в классических брендах.

Свежие стилевые приемы? Белая обувь и поясная сумка. А вообще быть модным стало просто, стильный образ может сделать одна футболка.