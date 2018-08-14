Диана Вишнева показала трехмесячного сына

Прима-балерина Мариинского театра и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Диана Вишнева опубликовала в «инстаграме» новое фото сына. Трехмесячный Рудольф, названный в честь танцовщика Рудольфа Нуреева, позирует в галстуке-бабочке, голубой кепке и зеркальных очках с отражением силуэтов мамы и папы.