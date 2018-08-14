Диана Вишнева показала трехмесячного сына
Прима-балерина Мариинского театра и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Диана Вишнева опубликовала в «инстаграме» новое фото сына. Трехмесячный Рудольф, названный в честь танцовщика Рудольфа Нуреева, позирует в галстуке-бабочке, голубой кепке и зеркальных очках с отражением силуэтов мамы и папы.
Напомним, Диана Вишнева и Константин Селиневич объявили о рождении ребенка 17 мая, спустя почти пять лет с дня свадьбы на Гавайских островах. Прима уже вернулась к работе — в конце сентября она примет участие в гала-концепте Парижской оперы, на сцене которой поставят современную пьесу Охада Нахарина «B/olero». По словам WWD, костюмы для танцовщицы, недавно запустившей свой бренд вместе с Татьяной Парфеновой, сделал дизайнер Карл Лагерфельд.
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