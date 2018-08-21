Знакомьтесь, Анна Павага — самая востребованная девочка-модель планеты живет в Петербурге
Три года назад ее назвали просто и доходчиво — самой красивой девочкой России. Сегодня Ане Павага 8 лет, и благодаря своему агенту и по совместительству маме Екатерине она уже сделала серьезную модельную карьеру, к которой теперь присоединился старший брат Михаил.
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Сарафан Stella McCartney Kids, куртка Givenchy, кепка Dolce & Gabbana (все — «Кенгуру»), платок Gucci, серьги Marni (все — ДЛТ)
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На Михаиле: рубашка Ralph Lauren, платок Gucci, джинсы Burberry, бомбер Vetements (все — ДЛТ); на Анне: рубашка и джинсы Stella McCartney, платок Dolce & Gabbana, серьги Marni, повязка на голову Carolon, муфта Kussenkovv (все — ДЛТ)
Как это часто бывает в модельном бизнесе, все произошло случайно: когда Ане было два года, семья отправилась на съемку для фамильного альбома. Получившиеся кадры фотограф выложил в социальные сети, и сразу же посыпались приглашения на рекламные фотосессии. У матери не было цели сделать из дочери звезду и профессиональную модель — и она до сих пор считает фотосеты таким же хобби, как рисование, балет или вокал, которыми занимается Аня. Между тем сама Аня о том, нравится ли ей работать моделью, отвечает: «Очень! С самой первой съемки! Я слежу за Джиджи и Беллой Хадид и хочу быть на них похожей».
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На Анне: блуза и сумка-корзина Dolce & Gabbana, сарафан Twinset, серьги Marni (все — ДЛТ); на Екатерине: тренч Alexander McQueen, блуза Dolce & Gabbana, джинсы Stella McCartney (все — ДЛТ); на Михаиле: куртка Balenciaga, рубашка Rag & Bone, джинсы Ralph Lauren (все — ДЛТ), кепка и сумка Dolce & Gabbana («Кенгуру»)
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На Анне: блуза и сумка-корзина Dolce & Gabbana, сарафан Twinset, серьги Marni (все — ДЛТ); на Екатерине: тренч Alexander McQueen, блуза Dolce & Gabbana, джинсы Stella McCartney (все — ДЛТ); на Михаиле: куртка Balenciaga, рубашка Rag & Bone, джинсы Ralph Lauren (все — ДЛТ), кепка и сумка Dolce & Gabbana («Кенгуру»)
Ведет она себя, по словам Екатерины, взявшей на себя обязанности агента, идеально, особенно для такого возраста, — никаких капризов. Объяснение этому мать видит в том, что девочке просто интересно то, чем она занимается, тем более что большинство съемок — это еще и возможность путешествовать по миру. Например, Аня снималась для United Colors of Benetton в Италии на берегу моря, и для матери и дочери было шоком, как итальянцы относятся к детям: здесь тебе и мороженое, и пирожное, не хочешь сниматься — иди отдохни. Правда у Ани не было желания воспользоваться такими послаблениями: если уж она приехала на площадку, то останется на ней до последнего кадра. Павага состоит в петербургском агентстве Macaronis Kids, а за пределами страны работает с итальянским агентством Be Talent.
«Инстаграм» возник в жизни Павага гораздо позже первой модельной работы — сейчас у аккаунта Ани, который ведет ее мама, полмиллиона фолловеров. Екатерина шутит, что если бы не поклонники дочери, которые попросили завести ей страничку, она бы никогда не узнала, что эта социальная сеть существует. Однажды она попробовала ответить хейтерам, но быстро поняла, что таким людям бесполезно что-то объяснять. Сейчас просто блокирует недоброжелателей.
Снимки для «инстаграма» Екатерина делает и обрабатывает сама — камера у нее появилась как раз перед рождением Ани. Называть себя фотографом она при этом не хотела бы — по образованию Павага-старшая художник-модельер и менеджер по туризму, но ни дня в своей жизни не проработала. Еще в школе познакомилась с будущим супругом и сразу после учебы вышла замуж: «Он не публичный человек и не любит, чтобы о нем рассказывали. Хотя я тоже такая — оказалась на виду волей случая».
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На Анне: пальто Oscar de la Renta, рубашка Ralph Lauren, джинсы Stella McCartney Kids, топ Twinset, платок Gucci, кроссовки Adidas Kids, серьги Marni, шапка Kussenkovv (все — ДЛТ); на Михаиле: пальто Marni, рубашка Ralph Lauren, платок Gucci, джинсы Burberry, шапка FurLand (все — ДЛТ)
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На Михаиле: куртка Balenciaga, рубашка Rag & Bone (все — ДЛТ); на Анне: водолазка Monnalisa («Кенгуру»), жилет Kussenkovv, рубашка и шорты Les Coyotes de Paris, ожерелье Alexander McQueen, платок Dolce & Gabbana (все — ДЛТ)
Когда в семье рос еще только сын, старший брат Ани Миша, мать планировала выйти на работу, стала ходить на курсы и посвящать время саморазвитию — у мальчика тогда были няни. Но потом Екатерина поняла, что лучше ее самой ребенком заниматься никто не сможет, но иногда, конечно, требуется знание психологии: если с характером Ани более или менее все понятно, то у Миши сейчас сложный возраст — 14 лет. Родители провели обоим детям проверку на тип личности и выяснили, что сын — будущий математик, несмотря на то, что сегодня занимается вольной борьбой и шахматами, а вот дочь — психолог, поскольку хорошо разбирается в людях.
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Бомбер, блуза, платок и кепка Dolce & Gabbana, серьги Marni (все — ДЛТ)
На вопрос, каково это, быть братом самой красивой девочки России, ответ у Миши готов: «Я, как и папа, не люблю внимание, поэтому популярность сестры мне немного мешает. Невозможно похулиганить — об этом сразу все узнают». В прошлом году Аня пошла в школу, хотя изначально родители думали про домашнее образование для нее — все-таки из-за съемок они редко бывают дома. Теперь рады, что пошли в традиционную школу, где дочери очень нравится! Неприятный случай был лишь однажды: детям дали домашнее задание — найти шишки. Выехать за город семья не успевала, в магазинах шишки не продаются — пришлось идти в школу без них. Как вспоминает слегка растерянно Аня: «Я попросила шишки у одноклассников, у многих были лишние. Но никто не дал». Екатерина объяснила дочери, что в реальной жизни не все улыбаются и радуются ей так же, как и на съемочной площадке. Впрочем, пока девочка предпочитает переноситься в сказочный мир — погружаясь в книжки про троллей, эльфов или в свою любимую «Алису в Стране чудес».
Фото: Данил Ярощук
Текст: Алина Малютина, Виталий Котов
Стиль: Эльмира Тулебаева. Визаж и прически: Ника Баева, Гая Вартанян
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