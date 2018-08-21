Знакомьтесь, Анна Павага — самая востребованная девочка-модель планеты живет в Петербурге

«Инстаграм» возник в жизни Павага гораздо позже первой модельной работы — сейчас у аккаунта Ани, который ведет ее мама, полмиллиона фолловеров. Екатерина шутит, что если бы не поклонники дочери, которые попросили завести ей страничку, она бы никогда не узнала, что эта социальная сеть существует. Однажды она попробовала ответить хейтерам, но быстро поняла, что таким людям бесполезно что-то объяснять. Сейчас просто блокирует недоброжелателей.

Снимки для «инстаграма» Екатерина делает и обрабатывает сама — камера у нее появилась как раз перед рождением Ани. Называть себя фотографом она при этом не хотела бы — по образованию Павага-старшая художник-модельер и менеджер по туризму, но ни дня в своей жизни не проработала. Еще в школе познакомилась с будущим супругом и сразу после учебы вышла замуж: «Он не публичный человек и не любит, чтобы о нем рассказывали. Хотя я тоже такая — оказалась на виду волей случая».