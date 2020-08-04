Как изменился стиль Меган Маркл после свадьбы? От запрета брюк до подражания Одри Хепберн

С подачи Гарри под запретом для Меган оказались джинсы и брючные костюмы, которые якобы «не достаточно традиционны для ее положения». «Герцогиня должна прекратить одеваться как голливудская звезда и начать выглядеть по-королевски», — писал Daily Mail со ссылкой на слова представителей Кенсингтонского дворца. Они также заявили, что на этом настаивает и сама королева Елизавета, которая «предпочитает видеть женщин исключительно в платьях и юбках».

Прецедентом для возмущения феминисток всего мира стали сборы королевской семьи на официальный визит в Австралию. Меган показала Гарри брючный костюм от Стеллы Маккартни, дизайнера второго наряда для ее свадьбы, и получила негативную реакцию. Хотя, как пишут британские журналисты, Маркл все равно будет настаивать на своем — ведь это не первый случай нарушения правил этикета и королевского дресс-кода.