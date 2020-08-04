До того, как стать герцогиней Сассекской, Меган Маркл носила ультракороткие платья и прозрачные джемперы. После свадьбы с принцем Гарри ее стиль стал более консервативным и сдержанным. В день рождения Меган вспоминаем, каким был гардероб принцессы после замужества. И радуемся, что после отказа от королевского титула, брючные костюмы для Меган больше не в стоп-листе.
Как изменился стиль Меган Маркл после свадьбы? От запрета брюк до подражания Одри Хепберн
Меган Маркл подтвердила строчки из одной небезызвестной песни: «Даже если вам немного за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца». Новоиспеченной герцогине Сассекской исполнилось 37 лет, а она только свыкается с ролью самой публичной персоны Англии. После того, как Меган, разведенная американка и звезда сериала «Форс мажоры», вышла замуж за принца Гарри, поменялся не только ее ежедневный график, но и гардероб. Стилист Маркл — Джессика Малруни, подбиравшая ей наряды для красных дорожек и премьер фильмов, потеряла работу — теперь образы для герцогини составляют королевские придворные и даже ее супруг, герцог Сассекский.
С подачи Гарри под запретом для Меган оказались джинсы и брючные костюмы, которые якобы «не достаточно традиционны для ее положения». «Герцогиня должна прекратить одеваться как голливудская звезда и начать выглядеть по-королевски», — писал Daily Mail со ссылкой на слова представителей Кенсингтонского дворца. Они также заявили, что на этом настаивает и сама королева Елизавета, которая «предпочитает видеть женщин исключительно в платьях и юбках».
Прецедентом для возмущения феминисток всего мира стали сборы королевской семьи на официальный визит в Австралию. Меган показала Гарри брючный костюм от Стеллы Маккартни, дизайнера второго наряда для ее свадьбы, и получила негативную реакцию. Хотя, как пишут британские журналисты, Маркл все равно будет настаивать на своем — ведь это не первый случай нарушения правил этикета и королевского дресс-кода.
Первый был, собственно, на свадьбе, когда Меган появилась перед гостями (и 30 миллионами телезрителей) в минималистичном платье от Клэр Уэйт Келлер, британского креативного директора французской марки Givenchy, и оно «не соответствовало статусу разведенной американской женщины». Историк моды Мэган Виртанен объясняла, что «соблюдение норм требовало бы платья пастельного оттенка, но не белого, да и фата в таких случаях не принята». Хотя британская публика, нежно полюбившая Маркл еще со времен слухов ее романа с Гарри, простила ей этот момент и очевидно, будет прощать и следующие.
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Меган Маркл в костюме и с сумкой Givenchy и в туфлях Sarah Flint
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Меган Маркл и принц Гарри в резиденции посла Великобритании в Дублине. На Меган — платье Givenchy
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Меган Маркл в платье Givenchy и шляпе Philip Treacy и принц Гарри на открытии королевских скачек в Аскоте
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Меган Маркл и Елизавета II в графстве Чешир. На Меган — платье Givenchy
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Принц Гарри и Меган Маркл в топе и юбке Givenchy, с сумкой The Strathberry и туфлях Paul Andrew в Дублине
Пока герцогиня Сассекская старается не давать лишних поводов для раздражения — она носит однотонные платья «политической длины» и, как полагается, поддерживает британских дизайнеров. В первую очередь, Клэр Уэйт Келлер, которая практически стала ее личным портным: вот тебе, Меган, белое приталенное платье для королевских скачек в Аскоте, вот — «little black dress» для приема посла Великобритании в Дублине, а вот — укороченный кейп, мечты о котором теперь нарушат сон англичанок. Все они идеально подходят под шляпки от Филипа Трэйси и Стивена Джонса — единственного способа самовыражения для представительниц королевской семьи, и туфель от Эдгардо Озорио из Aquazzura, которые становятся для Меган такими же любимыми, как для Кейт Миддлтон — бренд LK Bennett.
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Принц Гарри и Меган Маркл в платье Goat и шляпе Philip Treacy во время первого официального выхода в качестве супругов
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Меган Маркл в платье Ralph Lauren и шляпе Stephen Jones и принц Гарри на крестинах принца Луи
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Принц Гарри и Меган Маркл в платье Carolina Herrera на параде Trooping the Colour в Лондоне
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Меган Маркл в платье Carolina Herrera и с клатчем J.Crew на матче по поло в Беркшире
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Меган Маркл в платье Dior и шляпе Stephen Jones
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Меган Маркл в рубашке и брюках Ralph Lauren и Кейт Миддлтон в платье Jenny Packham и с сумкой Dolce & Gabbana на Уимблдоне в Лондоне
Такие же простые и скромные наряды поставляют королевскому двору французские, американские и канадские марки: в эпоху цифровых принтов, кутюрной вышивки и любви к пайеткам, искать минимализм только у британцев невозможно. Christian Dior, Ralph Lauren, Oscar de la Renta и Carolina Herrera — одни из самых частых спонсоров выходов принцессы, хотя бывают у нее и не такие громкие лейблы: например, Nonie, полностью локализовавший производство в Канаде и сделавший для Меган пудровый тренчкот-безрукавку.
Кстати, пудровый, как и вся бежевая цветовая гамма, — визитная карточка принцессы: он контрастирует с кислотными костюмами-хромакеями Елизаветы II и выделяет гардероб на фоне желто-розово-голубых нарядов Кейт Миддлтон. А еще нивелирует образы из голливудского прошлого Меган Маркл — красные мини-юбки, сумки цвета фуксия, огненные декольтированные платья и синие вязаные свитеры.
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Меган Маркл и принц Гарри в Мальборо-хаусе в Лондоне. На Меган — платье Brandon Maxwell и туфли Manolo Blahnik
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Меган Маркл в платье Roland Mouret и туфлях Paul Andrew на стадионе «Кроук Парк» в Дублине
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Принц Гарри и Меган Маркл в платье Prada на церемонии Queen's Young Leader Award в Букингемском дворце
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Меган Маркл и принц Гарри в Лондоне. На Меган — платье Nonie, туфли Dior и сумка Mulberry
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Принц Гарри и Меган Маркл в платье Oscar de la Renta и туфлях Aquazzura на свадьбе Селии Маккоркодейл в Линкольншире
В качестве основного ориентира своего стиля Меган выбрала гардероб Одри Хепберн. Видимо, с подачи команды Givenchy — актриса была музой основателя французской марки. Практически любой лук герцогини можно найти в фотоархивах 50-60-х годов — будь то полосатая рубашка (точь-в-точь как в фильме «Римские каникулы») или монохромная шляпа (референс к широкополой модели из «Моей прекрасной леди»). Даже свадебное платье герцогини напоминает подвенечный наряд Одри для несостоявшегося бракосочетания с лондонским банкиром Джеймсом Хейнсоном — тогда над ним работали итальянки, сестры Фонтана.
Но как бы ни пыталась Меган скорректировать свой стиль — отказываясь от брюк, выбирая пастельные оттенки или подражая Одри Хепберн — спустя полгода после свадьбы она вновь покажет американское своенравие. Возможно, зная силу своих выходов, будет пропагандировать молодые марки, или, как Кейт Миддлтон, докажет, что королевская семья отлично смотрится в H&M и Zara. В общем, у нас на американку все надежды: монархический гардероб должен стать демократичным — с современными трендами, недорогой одеждой и брюками, в конце концов.
Фото: Getty Images, Shutterstock
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