Сергей Шнуров, Рената Литвинова и другие герои показывают, как выглядели в школе и университете

главный редактор журнала «Собака.ru»

«Диплом всем выпускникам Классической гимназии No 610 вручил первый (и единственный) мэр Петербурга. Не знаю, как удалось нашим учителям — Льву Лурье, Леониду Жмудю и Александру Бурячко — договориться с Анатолием Александровичем, а Собчаку — найти время, но в назначенный час мэр прибыл со скромным сопровождением, обошел гимназию с экскурсией и тут же произнес пассионарную речь в жанре "Gaudeamus igitur" о вертикали "гимназия — академия". После продолжительных оваций, Собчак пожал руку каждому из "Альфа" и "Бета" и выдал, кому полагалось, почетную грамоту — на фото как раз этот момент: я выступаю в роли "гордая, юная, девица улетает далеко-далеко", а Анатолий Александрович с удивлением протягивает мне наградной листок за древнегреческий (я, признаться, тоже была этой грамоте удивлена и могу ее списать только на доброту преподавателя). А ренессансное летящее платье мне сшили в мастерской маминой подруги — дизайнера Аллы Григорьевой, за что я ей навсегда благодарна. Удивительно, что на афтепати выпускного в Петропавловской крепости я тут же не залила его вином — увы, с тех пор мне ни разу не удалось повторить этот трюк и безопасно просочетать белое и красное».