Дрис ван Нотен продал акции своего бренда

В день рождения бельгийца Дриса ван Нотена мы гордо писали, что он — практически единственный дизайнер, не подчиняющийся модным конгломератам. Пока Dior находится в составе LVMH, а делами Gucci занимается компания Kering, Dries Van Noten оставался независимым и сам задавал вектор своей политики. Но теперь стало известно, что дизайнер продал большинство акций испанской группе Puig, которая также владеет долями Carolina Herrera, Paco Rabanne, Nina Ricci и Jean Paul Gaultier. При этом Дрис продолжит разрабатывать коллекции и занимать пост председателя правления.