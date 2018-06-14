Покрас Лампас: «Чем больше тиражируют творчество, тем сильнее оно падает в цене»

Про Fendi

Наша коллаборация с Fendi получилась шумной — про нее написали почти все мировые медиа. Еще бы: огромные граффити красовались на крыше штаб-квартиры модного дома, легендарного «Квадратного Колизея», или Дворца итальянской цивилизации, — это самое высокое здание Рима, построенное целиком из мрамора! Но я ценю эту коллаборацию прежде всего за искренность: мне не мешали делать, что я хочу. Просто задали тему «Что такое миллениалы» и сказали, что граффити будут для проекта F Is For… — это мультимедиаплатформа для и про миллениалов с фэшн-съемками, паролями и явками модных мест Рима. И с интервью с креативными фриками, как я, например (улыбается). Так я стал первым участником проекта из России.

F для моей работы значит future, fusion, поэтому текст граффити я превратил в манифест, посвященный современным творцам, желанию создавать новое и связывать различные культуры и поколения вместе. Писал на английском, но какие-то фразы продублировал на русском — без родного языка было бы грустно.