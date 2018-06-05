CFDA-2018: Вупи Голдберг, Кейт Бланшетт, Наоми Кэмпбелл и другие гости модной премии

Такая прогрессивная церемония как CFDA также хороша для знакомства аудитории с молодыми марками: Brock Collection, основанного в 2014 году, Sies Marjan, начавшего работу в 2016-м, и Christian Siriano, выигрывавшего американское реалити «Подиум». Наряды от первого — из тонкого кружева и с цветочной текстурой — выбрали Эмили Ратаковски и Сара Полсон, от второго — нежных пастельных тонов и из натуральных тканей — надела актриса Лора Хэрриер, а от третьего — с футуристичной интерпретацией классического костюма — пролоббировали Кортни Кардашьян и Вупи Голдберг. Кстати, костюмы, как мы уже заметили по окончании Каннского фестиваля, закрепились в дресс-коде торжественных мероприятий: теперь их носят вместо платьев такие звезды, как Эмбер Херд, Рози Хантингтон-Уайтли, Эльза Хоск и культовая модель Брук Шилдс, недавно отметившая 53-летие.