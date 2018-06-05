CFDA-2018: Вупи Голдберг, Кейт Бланшетт, Наоми Кэмпбелл и другие гости модной премии
В Нью-Йорке прошла главная модная премия CFDA Fashion Awards, в рамках которой чествуют дизайнеров, инфлюэнсеров и икон стиля. По масштабу и количеству звезд на ковровой дорожке церемония не уступает Балу института костюма и недельному Каннскому кинофестивалю — рассказываем о шоу-стопперах вечера и победителях этого года.
На этот раз модные эксперты награждали главных игроков индустрии в 10 разных категориях: лучший дизайнер аксессуаров (Мэри-Кейт и Эшли Олсен), лучший дизайнер мужской одежды (Supreme), лучший дизайнер женской одежды (Раф Симонс), фэшн-икона (Наоми Кэмпбелл) и инфлюэнсер года (Ким Кардашьян). Награда за интернациональный вклад отправилась к Диане Фон Фюрстенберг, приз за медиа-влияние достался редактору британского Vogue Эдварду Эннинфулу, традиционная «Founder’s Award» ушла в копилку Каролины Эррера, пожизненную премию Джеффри Бина вручили Нарцисо Родригесу, а специальную награду за вклад в развитие моды отдали легендарному Ральфу Лорену.
Призеры блистали не только на сцене Бруклинского музея, где проходило вручение CFDA, но и на ярко-голубом фотоколле. Наоми Кэмпбелл поддержала Рафа Симонса, надев «новогоднее» красное платье из коллекции Calvin Klein 205W39NYC, Ирина Шейк выбрала желтый леопардовый наряд от Diane von Furstenberg, а Эшли и Мэри-Кейт Олсен рекламировали собственную марку The Row. Многие гости премии не стали изменять традиционном выходам на ковровую дорожку и выгуливали аутфиты от любимых марок: Джиджи Хадид — от Versace, Кайя Гербер — от Alexander Wang, Сара Сампайо — от J. Mendel, а Винни Харлоу — от Tommy Hilfiger, чьим международным амбассадором она станет в новом сезоне.
Такая прогрессивная церемония как CFDA также хороша для знакомства аудитории с молодыми марками: Brock Collection, основанного в 2014 году, Sies Marjan, начавшего работу в 2016-м, и Christian Siriano, выигрывавшего американское реалити «Подиум». Наряды от первого — из тонкого кружева и с цветочной текстурой — выбрали Эмили Ратаковски и Сара Полсон, от второго — нежных пастельных тонов и из натуральных тканей — надела актриса Лора Хэрриер, а от третьего — с футуристичной интерпретацией классического костюма — пролоббировали Кортни Кардашьян и Вупи Голдберг. Кстати, костюмы, как мы уже заметили по окончании Каннского фестиваля, закрепились в дресс-коде торжественных мероприятий: теперь их носят вместо платьев такие звезды, как Эмбер Херд, Рози Хантингтон-Уайтли, Эльза Хоск и культовая модель Брук Шилдс, недавно отметившая 53-летие.
Фото: Getty Images, vogue.com
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