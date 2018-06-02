Кинотавр-2018: Ксения Собчак, Ника Белоцерковская, Александр Цыпкин и другие гости церемонии открытия
Старт главному российскому кинособытию дан: в сочинском Зимнем театре состоялось открытие 29-го фестиваля «Кинотавр». На просмотр первого фильма в программе – «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова – съехались главные столичные и петербургские герои: от Ксении Собчак до Милоша Биковича. Показываем их выходы на красную дорожку.
Телепортация работает! Еще вчера Светлана Устинова и Екатерина Шпица (в компании Ксении Раппопорт и Аглаи Тарасовой) участвовали в public talk и благотворительной акции французского бренда Etam в Петербурге, а уже сегодня задают тренды российской моды в Сочи. Обе девушки выбрали для выхода минималистичные платья нейтральных цветов, как и недавние шоу-стопперы кинофестиваля в Каннах. Той же гаммы придерживались Равшана Куркова, Дарья Мороз, Мария Шалаева, Ингеборга Дапкунайте и звезда фильма-открывателя «Кинотавра» Ирина Старшенбаум, которая не изменяет кутюрным коллекциям от Лагерфельда.
На сочинские каникулы также прибыл клан «питерских аферисток» во главе с Ксенией Собчак, чей фильм «Дело Собчака» закроет «Кинотавр». Ника Белоцерковская, недавно выпустившая коллекцию с Terekhov Girl, вышла в золотистом (в прямом смысле слова ослепительном!) комплекте от Valentino, а Оксана Лаврентьева выбрала скромное ретро-платье в мелкий горох. «Я просто сопровождаю. Дожила», – написала она «инстаграме» относительно своего будущего супруга Александра Цыпкина, который в этот раз претендует на награду фестиваля в категории «Короткий метр».
Фото: facebook.com/pg/kinotavrfest, Instagram
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