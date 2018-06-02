Кинотавр-2018: Ксения Собчак, Ника Белоцерковская, Александр Цыпкин и другие гости церемонии открытия

Телепортация работает! Еще вчера Светлана Устинова и Екатерина Шпица (в компании Ксении Раппопорт и Аглаи Тарасовой) участвовали в public talk и благотворительной акции французского бренда Etam в Петербурге, а уже сегодня задают тренды российской моды в Сочи. Обе девушки выбрали для выхода минималистичные платья нейтральных цветов, как и недавние шоу-стопперы кинофестиваля в Каннах. Той же гаммы придерживались Равшана Куркова, Дарья Мороз, Мария Шалаева, Ингеборга Дапкунайте и звезда фильма-открывателя «Кинотавра» Ирина Старшенбаум, которая не изменяет кутюрным коллекциям от Лагерфельда.