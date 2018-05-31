Инсайд: звезда Gucci из Петербурга Маша Игошина о том, как прошел показ на кладбище

модель Number Model Management

«В этот раз нас привезли за неделю до шоу, это довольно рано. Мы жили в пригороде Арля, у нас были примерки, «подшивки», кому-то меняли образ. Мой лук мне достался сразу — он состоял из принтованного платья, платка и очков. Макияж был нюдовым, хотя некоторым девочкам (и мальчикам) делали очень необычные готичные мейки в тему показа.

Это шоу кардинально отличалось от предыдущего в первую очередь сет-дизайном: вместо операционного стола в центре зала — горящий подиум на настоящем кладбище. Нам даже удалось по нему погулять перед показом, посмотреть, как устанавливают свет и готовят к работе устройство, по которому подавали огонь. Из-за него на подиуме было в прямом смысле жарко, пришлось попотеть. Плюс, некоторые модели переживали, что их платья со шлейфом загорятся, но слава Богу, все прошло хорошо.

Помимо моего образа, расслабленного и простого, мне понравились полупрозрачное черное платье и розовый шерстяной пуховик из первого выхода. Ну и, конечно же, украшения и аксессуары. Они всегда очень красивые и, надо заметить, весьма удобные. Кстати, в этот раз вместе со мной ходила еще одна девушка из Петербурга — Лиза. У нее толком нет материнского агентства, и скауты Gucci нашли ее через Instagram. Девушке едва исполнилось 18, и она ждала совершеннолетия, чтобы поехать на круизное шоу. Круто, что на международном подиуме появляется все больше моделей из нашего города!».