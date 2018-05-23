Фрол Буримский уходит из бренда Ulyana Sergeenko

Напомним, до начала сотрудничества с домом Ulyana Sergeenko Фрол Буримский работал у Алены Ахмадуллиной, был арт-директором Tiffany’s Cafe, директором по маркетингу в бутике Vanity и управляющим единственного в России бутика Maison Martin Margiela.

В 2015 году Фрол и Ульяна снялись для обложки нашего журнала и дали совместное интервью. В нем дизайнер рассказывала: «Мы вдвоем с Фролом отвечаем сразу за все, учимся буквально по ходу движения. В основном полагаемся на интуицию. Каким образом все выстраивается в систему примерно за день до показа — загадка. Обычно мы уповаем на высшие силы, и основная доля нашего успеха принадлежит им. Бывают ситуации, когда мы думаем: все пропало. В студии царит полный творческий хаос: все ругаются, потом обнимаются, потом принимают валокордин. Реальная ежедневная драма, похожая на жизнь в театральной труппе. На Западе мода — бизнес, у нас — творчество. Мы пытаемся перевести его на бизнес-рельсы, и начинаются противоречия, притирание. Говорят, самое важное происходит, когда выходишь из зоны комфорта. Мы в нее просто больше не входим».