Канны-2018: образы Аглаи Тарасовой, Анны Чиповской, Веры Брежневой и других российских актрис

Почти ни одно событие в Каннах не обошлось и без официального амбассадора Chopard из России Татьяны Навки: свои платья от отечественного бренда Yanina Couture она дополняла стейтемент-сережками, часами с бриллиантами и «обтягивающими» шею колье. Другие же девушки приехали на фестиваль, чтобы традиционно по-русски «себя показать и на других посмотреть»: Вера Брежнева — в черном декольтированном аутфите Versace, Регина Тодоренко — в платье-пирожном от бренда Rasario, а Наталья Османн — в переливающейся комбинации Ermanno Scervino.