Канны-2018: образы Аглаи Тарасовой, Анны Чиповской, Веры Брежневой и других российских актрис
Образами Кейт Бланшетт, Джулианны Мур, Кристен Стюарт и Беллы Хадид список «best fressed» Каннского фестиваля не ограничивается. Собрали лучшие наряды российских актрис, певиц и телеведущих, присутствовавших почти на всех киносмотрах во Дворце фестивалей и конгрессов.
Кто-то из них, как исполнительница роли в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» Ирина Старшенбаум, поддерживал на фестивале российские картины, а кто-то, как актриса и каверл-герл нашего журнала Анна Чиповская, был посланницей мирового бренда. Девушку одевали мастерицы Christian Dior, выбравшие для красной дорожки платья из актуальных подиумных коллекций марки — минималистичное черное, инкрустированное крупными пайетками серебристое и многослойное с нашивками, надетое вместе с невесомыми босоножками.
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Татьяна Навка в платье Yanina Couture и украшениях Chopard
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Вера Брежнева в платье Versace
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Наталья Османн в платье Ermanno Scervino, с клатчем и в украшениях Bvlgari
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Виктория Боня в João Rôlo Couture
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Юрий Анашенков и Елена Летучая в платье Yakubowitch
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Анна Чиповская в платье Dior
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Анна Чиповская в платье Dior
Почти ни одно событие в Каннах не обошлось и без официального амбассадора Chopard из России Татьяны Навки: свои платья от отечественного бренда Yanina Couture она дополняла стейтемент-сережками, часами с бриллиантами и «обтягивающими» шею колье. Другие же девушки приехали на фестиваль, чтобы традиционно по-русски «себя показать и на других посмотреть»: Вера Брежнева — в черном декольтированном аутфите Versace, Регина Тодоренко — в платье-пирожном от бренда Rasario, а Наталья Османн — в переливающейся комбинации Ermanno Scervino.
Фото: Getty Images, Shutterstock, Instagram
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