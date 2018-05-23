404 NOT FOUND

Приз: съемка лукбука у Антона Рудзата

Бренд с «ошибочным» названием 404 NOT FOUND мы открыли для себя задолго до его участия в конкурсе. Дизайнер, который, как Мартин Маржела, скрывает свою личность и предпочитает оставаться за кулисами творчества, окончила французский институт моды Mod' Art International (представительство в Петербурге) и ориентируется на стилистику Helmut Lang и Saint Laurent. А в новой коллекции добавила в мудборд кадры из фильма «Москва слезам не верит» — такая Катя Тихомирова (в кожаном платье, деконструированном пиджаке и шубе из красного меха) нам нравится!