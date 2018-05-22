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7 главных модных тенденций с Каннского кинофестиваля-2018

«Один раз — случайность, а два — тенденция», — подумали мы, еще раз просмотрев наряды с Каннского кинофестиваля. Кажется, скоро вечерние образы будут исключительно красными, серебристыми, инфантильными и «гороховыми» — все как завещали Кейт Бланшетт, Джулианна Мур, Джейн Фонда, Кристен Стюарт и другие трендсеттеры месяца. 

  • Джулианна Мур в Givenchy и в украшениях Chopard
  • Белла Хадид в Dior 
  • Арая Харгейт в Zuhair Murad и в украшениях Chopard
  • Ирина Шейк в Atelier Versace и в украшениях Chopard
  • Каролина Куркова в Miu Miu
  • Жасмин Тукс в Zac Posen

Красный цвет 

Несмотря на то, что красные платья сливаются с цветом ковровой дорожки, главный цвет прошлого года продолжают выгуливать на всех светских мероприятиях. Еще бы — он притягивает внимание не хуже прозрачной ткани, откровенного выреза и глубокого декольте: на Каннском кинофестивале это доказали Каролина Куркова в Miu Miu, Ирина Шейк в Atelier Versace, Белла Хадид в Dior и тайская актриса-суперзвезда Арая Харгейт в Zuhair Murad. Берем пример с красавиц и уравновешиваем алые наряды серебристыми босоножками, минималистичными украшениями и небрежной прической, иначе от количества яркого и красивого неприятно зарябит в глазах.

  • Белла Хадид в Elie Saab Couture и в украшениях Bvlgari
  • Кристен Стюарт в Chanel 
  • Фернанда Лиз в Dior 
  • Айшвария Рай в Rami Kadi
  • Леа Сейду в Louis Vuitton
  • Джейн Фонда в Valentino Couture и в украшениях Chopard
  • Валерия Кауфман

Серебро 

Соперничать в популярности с красным цветом мог только серебристый: его носили в основном в тотал-луке, выбирая блестящие платья, блестящие босоножки и блестящие ожерелья. Удивительно, но в таком виде звездам удалось избежать искрометных сравнений с сороками и внесения в список «worst dressed»: Белла Хадид, Кристен Стюарт, Леа Сейду, Валерия Кауфман и «Мисс Мира» из Индии Айшвария Рай, скорее, были похожи на отлитых из серебра статуэток.

  • Эльза Хоск в Alberta Ferretti и в украшениях Chopard
  • Кейт Бланшетт в Alexander McQueen и в украшениях Chopard  
  • Эмбер Херд
  • Марион Котийяр и в украшениях Chopard

Банты 

Если на подиуме господствует БДСМ и глэм-рок, то на красной дорожке выигрывает нежность и инфантильность. Их главные символы — банты и бантики — украшали платья Эмбер Херд, Марион Котийяр и Эльзы Хоск, и таким образом полностью меняли их стилистику и настроение. Поэтому если вдруг ваше черное платье слишком мрачное для события, сделайте из шарфа, нижнего слоя юбки или подручных средств бант и прикрепите его на пояс, грудь или спину («эффект Кейт Бланшетт» гарантируется!).

  • Кейт Бланшетт в Giorgio Armani
  • Дафна Груневельд
  • Милла Йовович в Chanel
  • Сара Сампайо в украшениях Chopard
  • Алессандра Амбросио

Платья на одно плечо 

Кстати, Кейт Бланшетт, как председательница жюри Каннского кинофестиваля, задавала дресс-код той или иной вечеринки или премьеры фильма. Так, придя на киносмотр «Девушки солнца» в асимметричном черном платье Giorgio Armani, она неосознанно запустила флешмоб по дабл-дрессингу: через пару дней на ужине amfAR в похожих нарядах на одно плечо появились модели Алессандра Амбросио, Дафна Грувельд и Сара Сампайо.

  • Анна Чиповская в Dior
  • Лора Харриер
  • Урсула Корберо

Минимализм 

Некоторые актрисы послушали директора фестиваля Тьерри Фремо, призвавшего «смотреть не на себя, а на фильмы», и оделись максимально скромно — в однотонные платья на тонких бретелях. Мы считаем, что именно в таком образе можно получить настоящее удовольствие от события — не поправляя километровый шлейф и не одергивая ультракороткое мини, а разнообразить его помогут серьги-шандельеры, крупное колье и макияж со смоки-айзом.

  • Виржини Ледуайен
  • Ольга Куриленко в Dior
  • Бруна Маркезини и в украшениях Chopard

Горох 

Тенденцию на инфантилизм подчеркивают «гороховые» наряды — теперь этот принт украшает не только купальники и детские сарафаны, но и кутюрные платья как у французской актрисы Виржини Ледуайен и невесты футболиста Неймара Бруны Маркезини. Плюс таких образов в том, что после выпускного или ответственного вечернего мероприятия, их можно носить по любому поводу — будь то свой день рождения или свадьба подруги. Это еще одна причина отказаться от вычурного дизайна в пользу типичного, но очень классного принта. 

  • Кьяра Мастроянни в Saint Laurent
  • Джейн Фонда
  • Даутцен Крус
  • Барбара Палвин 

Костюмы

Пару сезонов назад альтернативой платью на красной дорожке служили комбинезоны, а теперь женщины носят костюмы с мужского плеча. Связано ли это с феминистскими настроениями или популяризацией нормкора, неясно, но выглядит очень красиво и строго — посмотрите на Джейн Фонду, Даутцен Крус, Барбару Палвин и дочь Катрин Денев Кьяру Мастроянни!

Фото: Getty Images, Shutterstock

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