7 главных модных тенденций с Каннского кинофестиваля-2018

Горох

Тенденцию на инфантилизм подчеркивают «гороховые» наряды — теперь этот принт украшает не только купальники и детские сарафаны, но и кутюрные платья как у французской актрисы Виржини Ледуайен и невесты футболиста Неймара Бруны Маркезини. Плюс таких образов в том, что после выпускного или ответственного вечернего мероприятия, их можно носить по любому поводу — будь то свой день рождения или свадьба подруги. Это еще одна причина отказаться от вычурного дизайна в пользу типичного, но очень классного принта.