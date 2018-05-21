So Number One опубликовали кампанию, снятую в Летнем саду, — и она очень красивая!
Бренд из Петербурга So Number One опубликовал кампейн с любимыми летними, выпускными и свадебными образами — многослойные черные, белые и розовые платья, дополненные соломенными шляпками и мюли с бахромой, вошли в коллекции, выпущенные зимой и весной этого года.
Дизайнер и главный идейный вдохновитель марки Александра Бурд показала, как они смотрятся не на классическом белом фоне для фотосессий, а в реальной уличной обстановке — фотосессия прошла в Летнем саду среди только-только распустившихся деревьев и бутонов.
Александра Бурд
дизайнер So Number One
«Образы новой летней кампании продиктованы желанием вдохновить девушек на пробуждение внутренней Красоты. Наша героиня будто сошла со страниц литературного романа, создавая разрыв в быстром течении времени. Томный свет солнца сквозь изгороди любимого сада, отблески воды, причудливая игра теней.
Основная идея — отвлечь от обыденности, стремления быть чрезмерно сексуальными в урон собственной индивидуальности. Как всегда в нашем бренде, мы воспеваем женственность и чувственность. Стремимся замедлить ход времени, круговорот сменяющихся трендов и обратиться к вечным ценностям и классическом эталонам Красоты».
Платья из кампейна продаются в онлайн-магазине So Number One и шоу-руме бренда на Большой Конюшенной, 9: учитывая, что Александра — главный дизайнер всех выпускных, за нарядами нужно отправляться как можно быстрее.
Стилист бренда – Анна Носкова
Фотограф – Татьяна Мирошина
Модель – Анастасия Фомичева
Визаж и прическа – Наталья Руссак
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