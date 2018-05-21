So Number One опубликовали кампанию, снятую в Летнем саду, — и она очень красивая!

Бренд из Петербурга So Number One опубликовал кампейн с любимыми летними, выпускными и свадебными образами — многослойные черные, белые и розовые платья, дополненные соломенными шляпками и мюли с бахромой, вошли в коллекции, выпущенные зимой и весной этого года.

Дизайнер и главный идейный вдохновитель марки Александра Бурд показала, как они смотрятся не на классическом белом фоне для фотосессий, а в реальной уличной обстановке — фотосессия прошла в Летнем саду среди только-только распустившихся деревьев и бутонов.