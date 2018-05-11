Гид по «Ателье»: как доходный дом на Литейном превратился в пятиэтажный фэшн-кластер?

Сейчас помещения кластера занимают 10 крупных проектов: магазин российского бренда UShatava (с минималистичными платьями, рубашками и брюками на все случаи жизни), студия свадебных стилистов Chin-Chin (в которую можно записаться, не будучи невестой), студия колористики Colorstudio, студия художественной татуировки Look at Tattoo, студия digital-дизайна Great Simple, лаборатория стиля «Инкарнация», бутик современной российской косметики Posh, несколько студий дизайна интерьеров и коворкинг-студия для парикмахеров Colorstation. Последняя предлагает любому стилисту по волосам арендовать оборудованное помещение для приема клиентов — за оплату расходников и ставки с каждого обслуженного человека. Так, за год существования «Ателье» сформировало площадку для развития профессионалов индустрии, но главная его миссия заключалась в другом. Придя на Литейный, 41, перед выпускным или свадьбой, девушка может получить весь спектр услуг — от маникюра и педикюра до татуировки с новой фамилией.

По словам Максима, в середине лета у проекта появится большой брат — новое пространство с зеленым патио на набережной реки Мойки. Кластер с лекториями, ивент-зонами, выставочными площадками, резиденциями архитекторов и дизайнеров займет 3500 кв. метров — подробности об открытии основатели раскроют чуть позже.