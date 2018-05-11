Гид по «Ателье»: как доходный дом на Литейном превратился в пятиэтажный фэшн-кластер?
Мы уже делали краткий гид по фэшн-кластеру Modul на Невском проспекте и рассказывали, как изменился состав арендаторов с момента открытия. Теперь его владелец Максим Цветков пригласил нас в гости во второе модное пространство под своим руководством — пятиэтажный особняк «Ателье», где можно купить одежду на каждый день или мероприятие, сделать прическу и маникюр, с ног до головы забиться татуировками и выпить под занавес бьюти-апгрейда латте с корицей.
Бывший доходный дом Алферова на углу улицы Некрасовой и Литейного проспекта превратился в мекку моды и красоты силами проекта «Арт Площадь» и реставраторов Дома у Красного моста, Николаевского дворца, особняка А.И. и М.Ф. Штакеншнайдеров и Государственного академического Малого театра России. «Родная» раритетная лестница, расположенная под потолками с лепниной, теперь ведет к современным помещениям с мраморным полом, белоснежными каминами и высокотехнологичной аппаратурой. Каждая из «комнат» сделана в определенном стиле и не похожа ни на какую другую: в одной хай-тек контрастирует с деревянными балками, в другой — черные рейлы перекликаются с монохромной дизайнерской мебелью и картинами от художницы Кати Красной. И хотя интерьер — первое, на что обращаешь внимание в «Ателье», главное — все-таки содержимое.
Сейчас помещения кластера занимают 10 крупных проектов: магазин российского бренда UShatava (с минималистичными платьями, рубашками и брюками на все случаи жизни), студия свадебных стилистов Chin-Chin (в которую можно записаться, не будучи невестой), студия колористики Colorstudio, студия художественной татуировки Look at Tattoo, студия digital-дизайна Great Simple, лаборатория стиля «Инкарнация», бутик современной российской косметики Posh, несколько студий дизайна интерьеров и коворкинг-студия для парикмахеров Colorstation. Последняя предлагает любому стилисту по волосам арендовать оборудованное помещение для приема клиентов — за оплату расходников и ставки с каждого обслуженного человека. Так, за год существования «Ателье» сформировало площадку для развития профессионалов индустрии, но главная его миссия заключалась в другом. Придя на Литейный, 41, перед выпускным или свадьбой, девушка может получить весь спектр услуг — от маникюра и педикюра до татуировки с новой фамилией.
По словам Максима, в середине лета у проекта появится большой брат — новое пространство с зеленым патио на набережной реки Мойки. Кластер с лекториями, ивент-зонами, выставочными площадками, резиденциями архитекторов и дизайнеров займет 3500 кв. метров — подробности об открытии основатели раскроют чуть позже.
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