На просмотре фильма «Лето» Кирилла Серебренникова все было намного интереснее — и не только благодаря эфирным лукам номинантки «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Аглаи Тарасовой и исполнительницы главной роли Ирины Страшенбаум. На одежду группы поддержки заключенного режиссера были прикреплены значки с его портретом, а вместо сумок девушки несли табличку с его именем. Русские показали, что стейтмент-образы — это не платья определенной гаммы и не аксессуары с надписями, а еле заметные акценты, придающие кутюру от Chanel совсем иное значение.