Канны-2018: красная дорожка премьер фильмов «Лето» и «Судный день»

Второй день Каннского кинофестиваля был посвящен просмотрам фильмов «Судный день» Абу Бакра Шауки и «Лето» Кирилла Серебренникова. На Лазурном берегу высадился десант российских и голливудских знаменитостей — показываем авторов самых эффектных выходов. 

  • Джулианна Мур в Saint Laurent 

  • Ирина Шейк в Twinset

  • Луиза Бургуэн

  • Ньевес Альварес в Alberta Ferretti

  • Ли Ючун 

Красная дорожка Каннского кинофестиваля задает тренды вечерней моды на целый год — и кажется, весь 2018-й мы будем носить тотал-блэк и «десертный» белый. На премьеру фильма «Судный день» собрались адепты нью-лука и авангарда: Ирина Шейк в черном декольтированном аутфите Twinset, Джулианна Мур, променявшая Givenchy на творение Энтони Ваккарелло, французская актриса Луиза Бургуэн в минималистичном платье-накидке и испанская телеведущая Ньевес Альварес в кружевном полупрозрачном наряде Alberta Ferretti.

  • Аглая Тарасова в Edem Couture и с клатчем Bvlgari 

  • Андрей Звягинцев 

  • Ирина Старшенбаум в Chanel

  • Анна Чиповская 

  • Наталья Османн в Ermanno Scervino и с клатчем Bvlgari и Мурад Османн 

На просмотре фильма «Лето» Кирилла Серебренникова все было намного интереснее — и не только благодаря эфирным лукам номинантки «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Аглаи Тарасовой  и исполнительницы главной роли Ирины Страшенбаум. На одежду группы поддержки заключенного режиссера были прикреплены значки с его портретом, а вместо сумок девушки несли табличку с его именем. Русские показали, что стейтмент-образы — это не платья определенной гаммы и не аксессуары с надписями, а еле заметные акценты, придающие кутюру от Chanel совсем иное значение.

Фото: Shutterstock, Getty Images, архивы пресс-служб

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