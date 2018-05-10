Канны-2018: красная дорожка премьер фильмов «Лето» и «Судный день»
Второй день Каннского кинофестиваля был посвящен просмотрам фильмов «Судный день» Абу Бакра Шауки и «Лето» Кирилла Серебренникова. На Лазурном берегу высадился десант российских и голливудских знаменитостей — показываем авторов самых эффектных выходов.
Красная дорожка Каннского кинофестиваля задает тренды вечерней моды на целый год — и кажется, весь 2018-й мы будем носить тотал-блэк и «десертный» белый. На премьеру фильма «Судный день» собрались адепты нью-лука и авангарда: Ирина Шейк в черном декольтированном аутфите Twinset, Джулианна Мур, променявшая Givenchy на творение Энтони Ваккарелло, французская актриса Луиза Бургуэн в минималистичном платье-накидке и испанская телеведущая Ньевес Альварес в кружевном полупрозрачном наряде Alberta Ferretti.
На просмотре фильма «Лето» Кирилла Серебренникова все было намного интереснее — и не только благодаря эфирным лукам номинантки «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Аглаи Тарасовой и исполнительницы главной роли Ирины Страшенбаум. На одежду группы поддержки заключенного режиссера были прикреплены значки с его портретом, а вместо сумок девушки несли табличку с его именем. Русские показали, что стейтмент-образы — это не платья определенной гаммы и не аксессуары с надписями, а еле заметные акценты, придающие кутюру от Chanel совсем иное значение.
Фото: Shutterstock, Getty Images, архивы пресс-служб
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