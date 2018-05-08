Каннский кинофестиваль-2018: лучшие наряды церемонии открытия
В Каннах стартовал 71-й Междунродный кинофестиваль, первым пунктом в программе которого стала лента иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают». Исполнители главных ролей — Пенелопа Крус и Хавьер Бардем — появились на красной дорожке одними из первых. Показываем других, не менее значимых и красивых гостей церемонии открытия.
Главный кинематографический фестиваль Европы совпал с датой Бала Института Костюма, который прошел сегодня ночью в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Поэтому неудивительно, что набережная Круазетт на этот раз пустовала: шоу-стопперы церемонии прошлых лет — Белла Хадид, Рианна, Эмили Ратаковски и Диана Крюгер — предпочли просмотру фильмов рефлексию на тему моды и религии. Хотя мы предполагаем, что большую часть потенциальных гостей отпугнула резкая позиция директора Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо: запретив селфи и любые съемки на красной дорожке, он отчитал звезд за стремление к самолюбованию и несерьезность. «Вы в Канны не на себя смотреть приехали. Вы здесь, чтобы смотреть кино», — сообщил Фремо.
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Кристен Стюарт в Chanel
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Сесиль де Франс в Jacquemus
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Арая Харгейт в Zuhair Murad
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Джорджия Мэй Джаггер в Twinset
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Фань Бинбин в Ali Karoui Couture
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Изабель Аджани
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Фредерик Бель в Yanina Couture
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Жюри конкурсной программы «Особый взгляд»: Джули Хантсингер, номинант нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кантемир Балагов, Аннамари Ясир, Виржини Ледуайен, Бенисио Дель Торо
А-лист церемонии ограничился жюри фестиваля, актерами заявленных фильмов и амбассадорами брендов-партнеров: посланница красоты L'Oreal Джулианна Мур выбрала для выхода красное платье Givenchy с длинным шлейфом, Кристен Стюарт — консервативный наряд Chanel, а председатель экспертного совета Кейт Бланшетт — образ от Armani Prive, в котором она уже появлялась на церемонии «Золотой Глобус» в 2014-м. Надеть торжественное платье повторно — нонсенс, но Кейт сделала это абсолютно намеренно: в интервью THR она объяснила, что хотела поддержать осознанное потребление и переработку одежды.
Фото: Getty Images
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