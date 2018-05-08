Каннский кинофестиваль-2018: лучшие наряды церемонии открытия

Главный кинематографический фестиваль Европы совпал с датой Бала Института Костюма, который прошел сегодня ночью в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Поэтому неудивительно, что набережная Круазетт на этот раз пустовала: шоу-стопперы церемонии прошлых лет — Белла Хадид, Рианна, Эмили Ратаковски и Диана Крюгер — предпочли просмотру фильмов рефлексию на тему моды и религии. Хотя мы предполагаем, что большую часть потенциальных гостей отпугнула резкая позиция директора Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо: запретив селфи и любые съемки на красной дорожке, он отчитал звезд за стремление к самолюбованию и несерьезность. «Вы в Канны не на себя смотреть приехали. Вы здесь, чтобы смотреть кино», — сообщил Фремо.