Модели агентства Oldushka и прогулка по «Уделке» в фильме 12Storeez в честь Дня Победы
Российский бренд 12Storeez с концепцией «новому месяцу — новая коллекция» теперь выпускает еще и короткометражные фильмы. В апреле марка посвятила ролик женам космонавтов, а теперь — Петербургу, ностальгии по прошлому и героям Победы. В новой пятиминутной ленте снялась модель агентства Oldushka и номинант нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Валентина Ясень, которая ранее появилась в лукбуке 12Storeez. Ее коллегой по съемкам выступила малоизвестная актриса Нина Гусева — основательницы марки, сестры Марина и Ирина Голомаздины, решили сосредоточить внимание на сюжете фильма, а не на личности исполнительницы главной роли.
Съемки фильма полностью проходили в Петербурге: в исторических парадных, двориках и даже на «Уделке». «Мне было интересно побывать на блошином рынке, если бы не съемочный день, вряд ли я бы туда попала, — рассказывает Марина. — Это место, где не нужно искусственно создавать атмосферу с помощью декораций. Старые вещи сами возвращают в прошлое. Я даже привезла домой пластинки Уитни Хьюстон и Тины Тернер!».
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