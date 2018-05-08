Модели агентства Oldushka и прогулка по «Уделке» в фильме 12Storeez в честь Дня Победы

Съемки фильма полностью проходили в Петербурге: в исторических парадных, двориках и даже на «Уделке». «Мне было интересно побывать на блошином рынке, если бы не съемочный день, вряд ли я бы туда попала, — рассказывает Марина. — Это место, где не нужно искусственно создавать атмосферу с помощью декораций. Старые вещи сами возвращают в прошлое. Я даже привезла домой пластинки Уитни Хьюстон и Тины Тернер!».