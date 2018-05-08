Met Gala-2018: 50 лучших нарядов на тему моды и религии
В нью-йоркском Метрополитен-музее в 70-й раз состоялось самое яркое событие фэшн-индустрии — Бал Института Костюма. Как и открывающаяся выставка, он был посвящен взаимоотношениям моды и религии: рассказываем, как звезды справились с заданной темой.
Референс этого Met Gala был объявлен еще в августе прошлого года, поэтому у завсегдатаев вечеринки было немало времени на подготовку к красной дорожке. Рианна, которая вместе с Амаль Клуни, Донателлой Версаче и Анной Винтур стала председателем ежегодного бала, работала над образом вместе с Джоном Гальяно. Дизайнер, создавший десятки драматично-религиозных платьев для Christian Dior, в этот раз придумал для певицы костюм Папы Римского. За выполненную миссию шоу-стоппера вечера и соответствие заявленной теме мы бы поставили «пять», но кажется, избежать новый поток мемов Рианне так и не удастся.
Кто-то из знаменитостей пытался походить на Иисуса Христа (браво, Джаред Лето!), кто-то играл роль Пресвятой Богородицы (и весьма убедительно), а кто-то в честь праздника облачился в траур — чем бы Мадонна ни тешилась, лишь бы не оголяла попу. В целом, каждый гость вечера хотя бы попробовал стать религиозным не только внутренне, но и внешне — но лучше всех, как нам кажется, получилось у Сары Джессики Паркер в кастомизированном (расписном!) платье Dolce & Gabbana.
Мужчины — например, актер Чедвик Боузман и экранный убийца Джанни Версаче Даррен Крис — вписались в атмосферу благодаря пиджакам с иконами, белоснежным пальто с кейпом и крестам на груди. А некоторые (Джордж Клуни, Коул Спроус и муж Жизель Бундхен Том Брэди) оделись в типичный black-tie, чтобы не перетягивать внимание прессы со своей спутницы.
Смысл всего этого фэшн-парада — поддержать Метрополитен-музей морально и финансово. Арт-мекку можно назвать некоммерческим предприятием, ведь даже вход в нее стал платным только с января этого года. Бал Института Костюма призван собрать средства за счет платы за билет на мероприятие, а также разрекламировать выставку, которая посвящена моде и религии. В музей приехали десятки тематических экспонатов из коллекций Dior, Christian Lacroix, Mugler, Rodarte и Balenciaga и предметы декоративно-прикладного искусства из Ватикана, в том числе облачение Папы Римского из Сикстинской капеллы. Хотя мы негласно накладываем на Met Gala еще одну важную функцию — поддержка моды как искусства в эпоху тотальной коммерциализации и потребления.
Фото: Shutterstock, Getty Images
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