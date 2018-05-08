Met Gala-2018: 50 лучших нарядов на тему моды и религии

Смысл всего этого фэшн-парада — поддержать Метрополитен-музей морально и финансово. Арт-мекку можно назвать некоммерческим предприятием, ведь даже вход в нее стал платным только с января этого года. Бал Института Костюма призван собрать средства за счет платы за билет на мероприятие, а также разрекламировать выставку, которая посвящена моде и религии. В музей приехали десятки тематических экспонатов из коллекций Dior, Christian Lacroix, Mugler, Rodarte и Balenciaga и предметы декоративно-прикладного искусства из Ватикана, в том числе облачение Папы Римского из Сикстинской капеллы. Хотя мы негласно накладываем на Met Gala еще одну важную функцию — поддержка моды как искусства в эпоху тотальной коммерциализации и потребления.