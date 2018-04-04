«Парень сбывал секонд-хенд втридорога»: как интернет отреагировал на закрытие Gosha Rubchinskiy

Сегодня Гоша Рубчинский объявил о закрытии одноименного бренда — эта новость (после 10 лет работы дизайнера!) шокировала и модную индустрию, и интернет. Пока одни выстраиваются в очередь за вещами Gosha Rubchinskiy из последней коллекции, другие о ликвидации марки совсем не жалеют. «Все равно не можем позволить себе носки на 9 кусков», — пишут пользователи Twitter.

 

 

Одни ставят на повтор песню Монеточки «Гоша Рубчинский», другие переживают за фанатку бренда Кайли Дженнер, а третьи сравнивают дизайнера с Демной и Гурамом Гвасалия, которые на этой неделе «оправдывались» за плохие продажи Vetements. О том, чего на самом деле лишится мода с уходом Gosha Rubchinskiy, мы рассказали здесь.

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