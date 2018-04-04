«Парень сбывал секонд-хенд втридорога»: как интернет отреагировал на закрытие Gosha Rubchinskiy

Сегодня Гоша Рубчинский объявил о закрытии одноименного бренда — эта новость (после 10 лет работы дизайнера!) шокировала и модную индустрию, и интернет. Пока одни выстраиваются в очередь за вещами Gosha Rubchinskiy из последней коллекции, другие о ликвидации марки совсем не жалеют. «Все равно не можем позволить себе носки на 9 кусков», — пишут пользователи Twitter.