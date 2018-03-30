Зачем идти в фэшн-кластер Modul на Невском проспекте и что изменилось с его открытия? Спойлер: все!

новый владелец кластера Modul

«После передачи проекта поменялись все арендаторы, кроме Must Have — молодые и амбициозные проекты оказались не готовы к суровым условиям рынка и были вынуждены закрыться. Мы приняли решение произвести реконцепцию в пользу более опытных ребят, поэтому сейчас на территории «Модуля» располагаются мужской мультибрендовый шоу-рум Rebel Eyes, ювелирная мастерская Aurora Borealis, шоу-рум женской одежды Enjoyme Store, салон красоты Barberroom, а также магазин демократичных украшений от российских дизайнеров Daphne Jewellery.

За несколько лет работы в сфере креативной индустрии появился определенный уровень опыта, а с ним и критики. Невозможно сделать что-то качественное, если не будут учитываться интересы всех участников: резидентов, целевой аудитории, собственника помещения. К сожалению, пока мы не развились настолько, чтобы приобрести свои площади, но в этом году планируем запустить еще несколько классных проектов.

Основные преимущества «Модуля» в том, что мы предлагаем помещения, которые полностью готовы к работе. Их дизайн разрабатывала команда Architales — она же делала антураж «Танцплощадки». С Architales мы планируем сотрудничать и раньше — будем улучшать пространства и кропотливо подбирать будущих резидентов».